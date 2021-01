(CNN) – El gobierno japonés está decidido a que los Juegos Olímpicos de Tokio sigan adelante en 2021. Así al menos dijeron los organizadores el viernes, luego de un informe no confirmado de que su cancelación podría ser inminente.

El viernes, The Times de Londres, citando a un miembro de alto rango anónimo de la coalición gobernante, informó que las autoridades japonesas habían concluido en privado que los JJ.OO. no podían continuar debido a la pandemia de COVID-19. CNN no ha verificado de forma independiente este informe, que los funcionarios de Tokio se apresuraron a refutar.

En un comunicado, los organizadores de Tokio 2020 dijeron que el primer ministro Yoshihide Suga les había expresado su determinación de celebrar la cita de los cinco anillos y que se estaban realizando reuniones para garantizar que pudieran seguir adelante mientras se implementan contramedidas de infección exhaustivas y otras precauciones debido a la pandemia.

“Todos nuestros socios de entrega, incluido el gobierno nacional, el gobierno metropolitano de Tokio, el Comité Organizador de Tokio 2020, el COI y el IPC, están completamente enfocados en albergar los Juegos este verano“, dijo el comunicado. “Esperamos que la vida diaria pueda volver a la normalidad lo antes posible y continuaremos haciendo todo lo posible para prepararnos para unos Juegos seguros”, agregó.

Lee también: Influencer que negaba el COVID-19 contrajo el virus y ahora está al borde de la muerte

Hablando en el parlamento, Suga dijo que los JJ.OO. “serán un símbolo de la humanidad superando el nuevo coronavirus y una oportunidad para mostrar la reconstrucción de Japón del devastador terremoto y tsunami (2011) al mundo“.

“Estamos decididos a trabajar en estrecha colaboración con el Gobierno Metropolitano de Tokio, el Comité Organizador de Tokio 2020 y el COI para realizar unos Juegos Olímpicos seguros y protegidos“, aseguró Suga.

Otros funcionarios olímpicos también se apresuraron a negar las afirmaciones hechas por The Times. “Desafortunadamente, necesito abordar los rumores infundados de que los Juegos de Tokio serán cancelados, rumores que solo crean más ansiedad en los atletas de nuestros deportes“, dijo el viernes a la prensa el director general del Comité Olímpico Australiano, Matt Carroll.

Lee también: 108 muertos en 24 horas: Minsal informó que total de fallecidos por COVID-19 llegan a los 17.702

“Los Juegos de Tokio están en marcha. Las llamas se encenderán el 23 de julio de 2021. Esto acaba de ser reconfirmado nuevamente por el primer ministro japonés esta tarde”.

En un hilo en Twitter, el jefe olímpico canadiense, David Shoemaker, dijo que su equipo “no estaba al tanto de ninguna decisión tomada por el gobierno japonés como se informó”.

“El Comité Olímpico Canadiense confía en que los Juegos se pueden organizar de manera segura y exitosa, dado lo que se ha aprendido en el deporte durante los últimos meses y el énfasis que el COI y el Comité Organizador de Tokio 2020 han puesto en las contramedidas del COVI-19″, expresó, junto con concluir que “continuamos con nuestra preparación para participar en Tokio 2020 con un enfoque en la salud y seguridad de nuestros atletas, sus familias y sus comunidades”.

¿Qué decía The Times?

En el mencionado artículo de The Times, se indicaba que el gobierno japonés estaría abierto a la posibilidad de soltar la realización de los JJ.OO. agendados para este 23 de abril del 2021, cuya fecha original de celebración era en 2020.

Lo anterior debido a las cifras de contagios de COVID-19 y la nueva ola que enfrenta el país cuyas peores cifras se encuentran en Tokyo.

Sin embargo, sólo estarían dispuestos a esto, dice la publicación, si se les asegurara ser los organizadores para los Juegos de 2032. Esta información fue refutada por los organizadores.