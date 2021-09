Sorpresa causó la semana pasada el anuncio de Unión La Calera en el que confirmaba como refuerzo al defensa Gonzalo Jara, quien dejó atrás su último periplo en México.

El defensa de 36 años optó por calzarse la camiseta cementera, la que se convertirá en su cuarta en el fútbol nacional tras sus pasos por Huachipato en sus inicios, además de Colo Colo y la Universidad de Chile.

Respecto a su regreso al país, el oriundo de Hualpén analizó el motivo por el que varios ex seleccionados están retornando al campeonato nacional, como es el caso de Fabián Orellana (UC), Junior Fernandes (U. de Chile) y Rodrigo Millar (Coquimbo).

“En algún momento se tenía que dar este retorno por muchas razones. La edad, los años estando en el extranjero y cosas personales provocan esta vuelta de varios. Y en los próximos años seguirán volviendo otros y acá los estaremos esperando”, señaló en entrevista con Las Últimas Noticias.

Respecto a si estaba en sus aspiraciones retornar a la selección chilena, teniendo en cuenta que estará siendo observado por el técnico Martín Lasarte, dijo: “Siempre he sido respetuoso de las decisiones de los entrenadores y si no me toca estar ¿qué puedo hacer?”.

“No me cierro a nada, pero mi vuelta a Chile no es con la intención de volver a la selección. Además, en mi puesto hay una gran variedad de jugadores. Mi foco es jugar bien en La Calera, que es un equipo que me identifica y que está peleando el campeonato. Por ahora mi vuelta está enfocada en radicarme en Chile y tener una vida tranquila”, recalcó.

En cuanto a sus compañeros más cercanos que todavía están en el plantel, el bicampeón de América afirmó que “uno echa de menos las cosas que hacíamos como grupo. Las giras y las convivencias”.

“El ver cómo se fueron creando lazos y un equipo tan competitivo, uno siempre echa de menos esas cosas como cuando uno se daba cuenta quién andaba de malas pulgas. Obviamente que a uno le gusta jugar, pero el técnico Martín Lasarte tiene una amplia variedad en defensa”, concluyó el ex Estudiantes de La Plata, quien jugó 115 partidos con la casaca nacional.