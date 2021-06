El tenis nacional Nicolás Jarry se manifestó respecto a la decisión tomada por Cristian Garín de bajarse de los Juegos Olímpicos de Tokio, decisión que provocó las críticas de la Federación de Tenis y del Comité Olímpico.

Frente a esta decisión, el actual 309° de la ATP afirmó que “es algo personal de cada jugador, él debe tener sus razones por las cuales hizo lo que hizo. Hay varios jugadores que están haciendo lo mismo no sé por qué”.

“No me puedo poner tanto en la posición de él, porque no estoy en su posición y no sé bien cuáles son las condiciones y las cosas, pero para mí los Juegos Olímpicos son un sueño de niño y daría lo que sea por asistir a los juegos más grandes que existen”, expresó en entrevista con La Tercera.

Además, el deportista de 25 años se refirió a la posibilidad de representar a Chile en la Copa Davis de septiembre ante Eslovaquia, donde el equipo capitaneado por Nicolás Massú busca el paso a los Play-off del Grupo Mundial.

“Todavía queda un poquito. A todo el resto del equipo le está yendo muy bien, y eso es lo principal y lo que más me alegra; que tanto Christian Garín, como Tomás (Barrios) y Alejandro (Tabilo) estén con muy buenas semanas para que todo el equipo crezca. Si me llaman, estaré más que orgulloso, como siempre, de ser parte de una nueva Copa Davis”, añadió.

En otro ámbito, Jarry aclaró que no tiene como objetivo el subir aceleradamente el ranking ATP, aunque apuntó a que pretende volver a meterse entre los 100 mejores del mundo, pero “tampoco es meta, porque todo este trabajo que estoy haciendo es para estar mejor de lo que estaba. Hay que meterle la mayor paciencia posible y seguir adelante”.

Finalmente, el campeón de Bastad en 2019 apuntó a poder entrar en las clasificaciones del US Open y también participar en los próximos challengers que se llevarán a cabo en Sudamérica.