Esta mañana, Javier Parraguez le dijo adiós a Colo Colo con una emotiva carta en sus redes sociales. El ahora ex delantero del equipo nacional, ya tiene contrato con un club brasileño.

“Hoy me toca despedirme de esta gran institución, a la cual soñé llegar desde muy pequeño”, inició Parraguez en su post de Instagram. “Desde el momento en que mi madre me llevó por primera vez al Estadio Monumental, a ver a su gran Colo Colo, fue en ese día, siendo tan solo un niño, que me di cuenta de lo grande y hermoso que era”, agregó.

Javier Parraguez continuó agradeciendo a todo el trabajo del equipo, sin embargo, también destacó que no todo fue perfecto ya que hizo énfasis a los altos y bajos que vivió.

“Fui muy feliz, en cada uno de los momentos que me tocó defender este hermoso escudo, incluso cuando lo pase mal con sus burlas y memes, fui feliz jajajaja” expresó el jugador.

El “Búfalo” Parraguez ingresó al equipo albo en 2019, donde permaneció hasta esta semana. Sin embargo, el delantero ya tiene un nuevo equipo y es que se unirá a Sport Recife de Brasil.

Reacciones de sus seguidores

Javier Parraguez compartió en sus historias de Instagram mensajes de sus compañeros y fanáticos, quienes ya le desean un exitoso cambio en su nuevo equipo.

“Mucho éxito, sabemos lo feliz que estabas cuando llegaste a este hermoso equipo“, señaló una seguidora.

“Mi relación más tóxica fue contigo”, comentó otra fanática.