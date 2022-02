Sorpresa provocó la decisión del ex seleccionado nacional Jean Beausejour de retirarse del profesionalismo a fines de enero, luego de casi 20 años jugando en la máxima competencia que lo llevó a ser bicampeón de América y jugar por importantes ligas como México, Brasil e Inglaterra.

Sin embargo, el otrora lateral y puntero izquierdo, decidió no extender su vínculo con Coquimbo Unido, su último equipo con el que consiguió el ansiado retorno a la Primera División en la temporada 2021.

“No tenía pensado retirarme del futbol. Si había algo que podía cambiar eso era el tema familiar. Con todo lo que me había pasado en el último año, de estar distanciados con mi familia, era difícil que volviera a Coquimbo. No aguantaba otro año lejos de mi familia. Eso me llevó a tomar la decisión de parar. Ya no hay vuelta atrás”, confesó.

En entrevista con Las Últimas Noticias, Bose sostuvo que jamás estuvo desmotivado de jugar. Todo lo contrario, por eso decidió llegar a Coquimbo Unido, influenciado por su amigo Carlos Carmona, quien también se retiró en esta temporada.

“El fútbol nunca me cansó. Lo disfruté siempre. A veces, me bajoneaba cuando no podía hacer la semana completa de entrenamientos, algo que en el último tiempo fue más habitual. Más que lesiones musculares, sufría de mis tendones de Aquiles. Fueron problemas continuos y necesitaba reposo. Yo no podía entrenar todos los días. Salía muy molido. Había que armarme entero”, comentó.

Respecto al futuro, el ex futbolista de 37 años admitió que lo primero que quiere hacer es “estar con mi familia, disfrutar con mis amigos. Tomar un vino de vez en cuando, comer asados y jugar pádel”.

Para más adelante, reveló que pretende inscribirse en el curso de entrenador, aunque no dio más detalles de querer dirigir profesionalmente y menos sobre quién acompañaría su eventual cuerpo técnico”.

La U y el bautizazo

Por otra parte, Beausejour entregó más detalles sobre los casi cuatro años en los que estuvo en Universidad de Chile, equipo del cual es hincha y al que llegó procedente de Colo Colo a mediados del 2016.

“Lo disfruté mucho, hubo momentos muy malos, pero nunca dejé de valorar el lugar en que estaba y lo que luché para llegar ahí. Si me dijeran ‘vas a ir a la U, vas a ganar un campeonato (2017), pelear el descenso y tendrás episodios desagradables’ iría a ojos cerrados”, dijo.

El ex dueño de la banda azul comentó que “mi sueño ni siquiera era ser campeón con la U, sino salir por el túnel sur del (Estadio) Nacional, escuchar a la hinchada y jugar un partido. Al ser campeones, me acordé cuando me fui soñando con volver algún día. Me sentí más que pagado”.

En ese sentido, señaló que lo que más le dolió fue la pelea que tuvo en pleno clásico contra Colo Colo con Mauricio Pinilla en 2018, con quien tenía una profunda amistad.

“Previo a lo que pasó había un grado de amistad familiar potente. Iba a su casa, conocía a su familia. Con el episodio del clásico fue más difícil, pero hay afecto y cariño. Con el tiempo, hemos ido retomando nuestra relación”, describió.

Finalmente, admitió que “estuve mal” en el recordado Bautizazo del 2011, donde Bose y otros cuatro futbolistas llegaron tarde a una concentración de La Roja previa a un duelo clave por clasificatorias ante Uruguay tras beber alcohol en el bautizo del hijo mayor de Jorge Valdivia.

“Estuve mal en llegar tomado y 40 minutos tarde a la concentración. Pero no estaba borracho. Fue una fiesta con familia. Después se distorsionaron ciertas situaciones, pero ningún caso quiero justificar el acto de indisciplina que cometí. Parece que en esa época tomaba vodka”, indicó.

Finalmente, dijo que sintió “alegría” en el momento en que Claudio Bravo y Arturo Vidal se reconciliaron en plena Copa América 2021.

“No sabes la alegría que me dio ese reencuentro. Sin hablar particularmente con los dos, estoy completamente seguro que Arturo y Claudio, más allá de que estuvieran enojados y distanciados, se seguían teniendo un cariño enorme”, sentenció.