El golfista chileno Joaquín Niemann, anunció que donará todas sus ganancias semanales a “Rafita”, un bebé que sufre de Atrofia Muscular Espinal (AME) y que requiere del remedio denominado “el más caro del mundo”.

El deportista nacional anunció la noticia a través de su Instagram. “Esta semana estoy jugando por algo mucho más grande. Hace pocos días nuestro querido Rafita fue diagnosticado con la rara enfermedad Atrofia Muscular Espinal (AME). Esta es una enfermedad que debilita los músculos y genera problemas para respirar, comer y tragar”, expresó.

“Desafortunadamente la única cura es la medicina más cara del mundo”, agregó.

Bajo la misma línea, Niemann señaló que “esta semana donaré todas mis ganancias para poder ayudar a salvar su vida. También donare $10,000 por cada águila y $5,000 por cada birdie”.

“Rafita tiene toda su vida por delante y ninguna ayuda es pequeña, por eso he creado un go fund me. ¡Tu apoyo es importante!”, añadió.