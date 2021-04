(Agencia UNO / CHV Noticias) – Con un poco más de 20 años de carrera, el experimentado arquero nacional Johnny Herrera anunció este martes su retiro del fútbol profesional a los 39 años de edad.

Tras no ser considerado en el plantel de Everton para la campaña 2021, el oriundo de Angol dio las primeras luces de esta decisión, ya que tuvo una oferta de Deportes Temuco que finalmente rechazó para culminar su trayectoria en el fútbol.

😱⚽🇨🇱 @SamuraiAzul25 deja el fútbol profesional Johnny Herrera aseguró este martes, en TNT Data Sports, que deja atrás su carrera deportiva, en una decisión que declaró que "no fue fácil" y que la medida está "recontra tomada". ¿Qué le dirías al ahora ex guardameta? pic.twitter.com/OTX6dZys4o — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) April 6, 2021

“Colgamos los guantes, me retiro del fútbol. Lo he pensado mucho, tenía hace rato, desde que salí de la U, de no seguir jugando, dedicarme a otras cosas. Dejé muchas metas postergadas por el fútbol y estoy a tiempo de retomarlas“, expresó en diálogo con TNT Sports.

Además, Herrera señaló que esta determinación “está pensada. Costó mucho, porque habían ganas de hacer cosas, había que pensarlo mucho, había que pensar la decisión que tomé. Hablé con la gente adecuada, amigos, compañeros. Está tomada la decisión”.

El Samurai se convirtió en símbolo e ídolo de Universidad de Chile gracias a sus 13 títulos con el elenco colegial, además de debutar profesionalmente en el año 1999. Consiguió con los azules ocho ligas locales, tres Copa Chile, una Supercopa y la Copa Sudamericana 2011.

Además fue parte de la Roja en los títulos de la Copa América 2015 y de la Copa Centenario 2016 y con Everton ganó el Torneo de Apertura 2008.