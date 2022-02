El ex arquero Johnny Herrera jugó la mayor parte de su carrera en el club de la Universidad de Chile. Tras debutar con los azules en el 1999 y permanecer ahí hasta el 2005, tuvo su retorno en 2011, en donde ya con experiencia, estuvo bajo los tres palos hasta el 2019 y fue parte importante de la exitosa era de Sampaoli.

Este miércoles, en una nueva edición de Todos Somos Técnicos de TNT Sports, el panel estaba conversando sobre los futbolistas jóvenes que toman la determinación de ir a jugar al extranjero y que, en muchos casos, regresan a su país al poco tiempo.

En ese contexto, Herrera recordó sus años en la escuadra universitaria. “Voy a hablar de todas las posibilidades que tuve de salir. Jugué en el extranjero y volví más que nada porque me desilusioné del fútbol”, afirmó.

Luego, el ex Universidad de Chile reconoció que “por distintos motivos me devuelvo, porque me desilusioné del fútbol. Me ofrecieron seguir jugando afuera y dije no. Tenía 23 años, volví, me reencanté, volví a tener la pasión por el fútbol, volví a ser feliz, volví a tener cosas que había perdido, pero me faltó el empuje, me faltó la persona que me guiara”.

“Mi familia era del sur, mi mamá comerciante toda su vida y no tenía ninguna relación con el fútbol, por tanto yo no tenía conocimientos. Y cuando alguien me pudo haber orientado, no lo tuve, así de simple”, agregó Johnny.

Posteriormente, el ex guardameta sostuvo que fueron muchas las oportunidades para irse a jugar fuera de su país natal. “Si digo que me llegaron diez ofertas, me quedo corto. Tengo los correos de respaldo, de Racing, de River, del Celta, pero yo me vine tan desilusionado que tenía en mi mente que no era necesario para mí jugar en el extranjero, porque donde yo estaba era tremendamente feliz”.

Finalmente, el ahora comentarista deportivo indicó que “después Pablo Marini me ofrece tres años de contrato para ir a México, tampoco quise, porque preferí quedarme para que mi hijo pudiera dar una vuelta conmigo en la U, después de toda la historia que tuve. Opté por quedarme en vez de ir al extranjero”.