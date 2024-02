Jorge Almirón se siente a gusto con Arturo Vidal a horas de la Supercopa 2024

Este domingo 11 de febrero, Colo Colo y Huachipato saldrán a la cancha del Estadio Nacional para determinar al campeón de la Supercopa de Chile 2024.

Los dirigidos de Jorge Almirón tendrán su primer partido oficial, donde se pondrán a prueba en la máxima competencia sus hasta ahora dos flamantes refuerzos: Arturo Vidal y Lucas Cepeda.

Lamentablemente, el ex técnico de Boca Juniors no podrá contar con una de las estrellas del cuadro albo, Damián Pizarro, tras no alcanzar a llegar a Chile dese Italia, donde se gestionó su traspaso al Udinese a partir del segundo semestre de 2024.

Por su parte, los acereros vienen de perder al baluarte que los llevó a ser campeones de la Temporada 2023, el técnico Gustavo Álvarez, que recientemente se fue a Universidad de Chile.

En medio de la conferencia de prensa, donde participaron los capitanes de ambos equipos, Esteban Pávez por Colo Colo y Claudio Sepúlveda de Huachipato, acompañados de sus respectivos técnicos.

Por su parte, el capitán del Cacique manifestó qué “empezar jugando una final con el mejor equipo del año pasado, que fue Huachipato, es motivante. Estamos trabajando muy bien y creo que hemos hecho una muy buena pretemporada, así que esperamos ganar mañana”.

Jorge Almirón, DT albo, también tuvo unas palabras para la previa de este magno evento del fútbol nacional: “Mañana habrá mucha gente, hay mucha expectativa. Enfrentamos al último campeón, así que nosotros lo tomamos con mucha seriedad y estamos con mucha motivación para arrancar bien la temporada”.

Además, habló de lo que significa para él entrenar con Arturo Vidal, el flamante refuerzo de Colo Colo para esta temporada:

“Llevo mucho tiempo dirigiendo y la verdad se hace muy fácil entrenar con Arturo (Vidal). Es uno más del plantel y la calidad del jugador es muy notoria”.

Paro convocado por el Sifup

Sin embargo, a Pávez se le consultó por la situación que provoca el paro del fútbol chileno convocado por el Sifup. “Uno lo que más quiere es jugar. Estamos focalizados 100 por ciento en la Supercopa y veremos en la semana qué pasa, si se juega en la fecha que está pactado el inicio del torneo o no”, declaró el jugador albo.

Tal como te mencionamos, Colo Colo y Huachipato se medirán mañana domingo a las 19:00 hrs. en el Estadio Nacional.

Síguenos en