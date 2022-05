Hija de Jorge Robledo tras histórico homenaje en FA Cup: “No hay palabras para describir tantas emociones”

Estadio Wembley, 14 de mayo del 2022. Liverpool y Chelsea se enfrentan por la final de la FA Cup, el torneo más antiguo del mundo, con 150 años. En el entretiempo, se hace un homenaje a grandes figuras que hicieron historia en el campeonato. En medio de esas leyendas, apareció un chileno.

Eran solamente 15 jugadores de categoría mundial los elegidos. Ahí, Elizabeth Robledo recibió una camiseta conmemorativa por la gran participación de su padre, el mítico Jorge Robledo.

Nacido en 1926 en Iquique, el delantero se fue de niño a Inglaterra junto a sus padres y a su hermano Eduardo, país en el que conoció el amor por un deporte que poco a poco se convertía en uno de los más populares.

Tras pasar por el Barnsley, Jorge fue adquirido por el emblemático Newcastle, convirtiéndose rápidamente en una leyenda gracias a sus goles y por conseguir dos FA Cup con las “Urracas”.

Esto fue motivo suficiente para que dirigentes británicos tuvieran en la memoria a Robledo, por lo que decidieron invitar a su hija y única heredera a la ceremonia realizada el pasado sábado.

“Es tan grande el orgullo”

En entrevista exclusiva con CHVNoticias.cl, Elizabeth Robledo, hija del mítico futbolista, relata desde Inglaterra el momento vivido en Wembley.

“Se me acabaron las palabras para poder describir la sensación que me queda como única familia. No tuve hermanos o hermanas. No tuve hijos. Soy solita. La hija de Jorge Robledo”, comienza.

Emocionada por el respeto que tienen a su padre, dice con sinceridad: “Es tan grande el orgullo, el honor que me causó todo esto, que a veces a una realmente se le acaban las palabras para describir tantas emociones”.

“Después de tantos años desde que mi padre falleció, todavía está en el recuerdo de los ingleses. No hay que olvidar que en esos tiempos no había redes sociales. Que aún se acuerden de él es algo indescriptible”, recalca.

Tal como dice la hija del otrora atacante, Jorge falleció en abril de 1989 a los 62 años, aunque eso nunca impidió que los fanáticos lo olvidaran ,realizando su propio homenaje.

Todo se dio en West Melton, South Yorkshire, lugar donde crecieron los Robledo en la década del 40 y en el que inauguraron el 14 de abril pasado una placa conmemorativa para Jorge y Eduardo, conocidos en Reino Unido como George y Ted.

Más vale tarde

Elizabeth revela que el reconocimiento estaba programada para 2020, pero que no se pudo hacer por culpa de la pandemia del COVID-19. “Tenía todo listo y se cerraron las fronteras dos semanas antes de mi viaje”, dice.

“Tuve que esperar dos larguísimos años, lo primordial era hacerlo en una fecha que fuera significativa. Se eligió el 14 de abril, que era la fecha de cumpleaños de mi papá. No se pudo en 2020 y en 2021, pero, a Dios gracias, se dio en 2022”, agrega.

Lejos de lamentarse por el retraso en el homenaje, Elizabeth señala que “A lo mejor si hubiese venido hace dos años atrás no habría ocurrido la celebración de los 150 años de la FA Cup. Todo se dio y fue maravilloso”.

La hija del ex artillero no oculta su alegría. “Todo ha sido mágico. Ha sido un mes increíble porque hice un recorrido por Inglaterra y un par de ciudades en Escocia. Fue un recorrido futbolístico muy significativo para mi padre”, enfatiza.

“Lo he hecho con sacrificio, pero también con un orgullo y un honor que ha sido maravilloso. Ver que la gente se acuerda de él, el respeto que le tienen. Es tan importante. Ojalá podamos transmitir eso a las nuevas generaciones”, comenta.

Su padre destacó no solamente por sus cualidades futbolísticas, sino que “por su forma de ser. Era un caballero tanto dentro como fuera de la cancha, eso para mí deja una vara muy alta para cualquier exponente del deporte”.

“Fue un ejemplo deportivo en cuanto a juego limpio y caballerosidad. Humildemente, estoy muy agradecida por cómo recuerdan a mi padre”, añade.

Desde Europa a la Roja

“Tengo toda una vida de recuerdos maravillosos. Me siento muy orgullosa de haber sido su hija” dice Elizabeth. En este sentido destaca que fue el propio Robledo quien quiso ponerse la camiseta de la selección chilena en el Mundial de Brasil 1950, pudiendo haber jugado para Inglaterra, deseo que tenían varios de sus compañeros en el Newcastle.

“Representar a Chile fue una oportunidad muy bonita. El participar por primera vez en el Mundial del 50 fue un orgullo para él. De hecho, fue llamado para Inglaterra en esos tiempos y hasta jugó un partido, pero como era chileno no siguió. No tuvo ninguna intención de cambiar de nacionalidad”, subraya.

En esa época, Robledo deslumbraba en las “Urracas” y se convirtió en goleador de la Primera División en 1952 con 33 tantos, siendo el primer extranjero que conseguía dicho logro.

El homenaje de John Lennon

Ese mismo año, Jorge convirtió el gol que le dio la victoria en la final de la FA Cup ante el Arsenal, imagen que quedaría retratada para siempre en el fútbol y en la música. Esto porque hasta John Lennon dibujó el momento en que George marca el tanto cuando era niño, imagen que decidió utilizar en la portada de su disco “Walls and Bridges”, lanzado en 1974.

Curiosamente, dicho homenaje de Lennon a Robledo fue descubierto recién en 2009 por el escritor Néstor Flores, quien recalcó en la BBC que posiblemente el músico no lo hizo por una admiración al chileno, sino porque salía el número 9 del equipo, Jackie Milburn.

Lo cierto es que el gol al Arsenal quedó inmortalizado en la memoria de los hinchas del Newcastle y también en uno de los grandes vocalistas que el mundo ha conocido.

Curioso o no, las “Urracas” solamente volvieron a ser campeones de la misma FA Cup en 1954, ya sin Robledo en el plantel. Desde entonces, el club tiene una racha de 68 años sin celebrar un título.

En 1953, Robledo volvió a Chile para una gloriosa etapa en Colo Colo, equipo que tiene colores similares al Newcastle, algo que también está en el corazón de Elizabeth. “Nací y crecí con un corazón blanco y negro. Los recuerdos y bellos momentos que tuvo mi padre, tanto en Inglaterra como en Chile, realmente fueron inolvidables para él”, sentencia.