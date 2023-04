“Vengo con mucha ilusión”: Jorge Sampaoli entregó sus primeras palabras como entrenador del Flamengo

Este domingo, el ex entrenador de la Selección Chilena, Jorge Sampaoli, arribó hasta Río de Janeiro en Brasil para posar por primera vez con la camiseta del nuevo equipo que dirigirá, el Flamengo.

La institución del Mengao, a través de sus redes sociales, compartió un video de la llegada del casildense, donde se puede visualizar su salida del aeropuerto con una buena cantidad de hinchas deseosos de emprender un nuevo camino lleno de éxitos.

Asimismo, el argentino expresó su felicidad y ambición de dirigir el club donde militan Arturo Vidal y Erick Pulgar. “Formar la expectativa de un torcedor. Vengo con mucha ilusión. Conozco muy bien la responsabilidad de venir acá. Espero que todo salga muy bien“, dijo.

De esta forma, el Flamengo se convertirá en la tercera escuadra que el ex Universidad de Chile entrenará en Brasil, ya que tuvo pasos por el Santos y el Athletico Mineiro, donde dejó muy buenas sensaciones tras mostrar su idea de fútbol y un juego bastante ofensivo, como nos tiene acostumbrados.

Por otra parte, su debut en la banca del Mengao se podría concretar frente a Ñublense en la segunda fecha del Grupo A de la Copa Libertadores, en un partido donde buscaría revertir el mal inicio de temporada después de que el equipo perdiera la final del Campeonato Carioca.

En tanto, en este momento, el club más popular de las tierra brasileñas le está ganando por la cuenta mínima al Coritiba por la primera fecha del Brasileirao.

