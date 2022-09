“Con esta gente, no”: Sampaoli carga contra a Azul Azul y aterriza un posible retorno a la U

El ex entrenador de La Roja y de la Universidad de Chile, Jorge Sampaoli, se refirió al preocupante momento que vive el club en el campeonato nacional, peleando por alejarse de los puestos de descenso, y a nivel dirigencial.

En entrevista con ADN Radio, el DT argentino aseguró que todavía le tiene un inmenso cariño a la institución, a la cual dio su primera copa internacional con la Sudamericana del 2011, y especialmente a los hinchas, pero que por ahora no volverá al club.

El oriundo de Casilda aseguró que ve algunos partidos del conjunto laico, afirmando que el momento del equipo “es de declive total, la responsabilidad (es) de los que lo conducen, han llevado al club a una situación de empobrecimiento. El peor enemigo que tiene la U es su conducción”.

“Atribuirle (esto) a jugadores, cuerpo técnico, es excesivo. Me apena ver jugar a la U porque estuve ahí y tengo muchos recuerdos, pero la situación es insalvable, más allá que salve la categoría. O es el final de la U o es el de la privatización de un club. Hay situaciones de cara al futuro. Hay una gran falta de respeto a la gente de la U desde la conducción”, señaló.

“Con esta gente, no”

Consultado sobre cómo vivió el dramático partido contra La Calera en diciembre pasado, donde los azules se salvaron en la última jugada de bajar a la Primera B, Sampaoli indicó que “lo vi todo. Me pareció increíble, un momento de mucha tristeza, después una alegría final o un respiro final”.

“No sé si es una alegría porque ni siquiera se aprendió de aquel sufrimiento, se volvió a repetir la misma situación. Hoy estamos hablando de que la U está a una posibilidad de descender. Me parece que con frialdad y con la mirada que el pueblo de la U mira la conducción, en este caso de Azul Azul, me parece penoso, muy triste”, dijo.

Haciendo un análisis más profundo, el ex estratega de la selección argentina y del Marsella insistió en que esto afecta “no solamente para la U, sino (que) para Chile que no haya representatividad a nivel internacional, que no haya competitividad le hace mal a ustedes, a los periodistas, a la gente, al pueblo. Me parece que ya es mucho”.

Respecto a si está dispuesto a volver en algún momento a la institución, el trasandino recordó que “una vez fui a un evento y dije que si en algún momento la U me necesitaba, yo iba a estar, dependiendo mucho de que sea manejada por su gente, por su pueblo”.

“Con esta gente no podría intentar ayudar a la U, ni siquiera sé dónde estaré el día que se requiera esa posibilidad. Si alguna vez hay alguien con sentimiento popular que quiera tomar el club y que yo esté en condiciones de poder ayudar, de cualquier lugar (lo haría)”, agregó.

Sampaoli recalcó que tanto con el conjunto azul, como con los jugadores que dirigió en la selección chilena, “tengo mucho agradecimiento. Gracias a esa gente puedo tener la carrera que hoy tengo. Pero yo no voy a ser cómplice de lo que está pasando en la Universidad de Chile”.