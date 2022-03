(Agencia UNO- CHV Noticias).- Malas noticias llegan desde Juan Pinto Durán para Martín Lasarte, ya que uno de los jugadores de la selección chilena sería baja para el duelo con Brasil debido al COVID-19.

Según informa Radio ADN, uno de los mediocampistas citados a la Roja dio positivo en un test PCR que se realizó en su llegada al aeropuerto de Santiago. Se espera que la ANFP confirme la noticia mediante un comunicado, ya que de ratificarse la información, el futbolista quedaría descartado para el partido de este jueves en el Maracaná.

Además, queda ver si el volante llegará en condiciones para el encuentro del martes 29 de marzo ante Uruguay. De momento, la Selección informó que convocó al jugador de Colo Colo, Esteban Pavez, para los partidos de clasificatorias ante Brasil y Uruguay.

🚨⚽️ Informamos la nominación de un nuevo jugador al plantel de #LaRoja🇨🇱 que se prepara para los partidos ante Brasil y Uruguay. https://t.co/l678dTaKxI#VamosLaRoja #VamosChile — Selección Chilena (@LaRoja) March 22, 2022

Con respecto a la situación de Ben Brereton, quien aún no está claro si podrá ser parte de la alineación chilena, el estratega uruguayo aclaró que este martes que “llegó ayer e hizo un entrenamiento específicamente distinto al del resto, pero no significa que no haya hecho nada… trabajó bien, sin dificultad. Los elementos externos que tenemos nos hacen ser auspiciosos a poder contar con él”.

Cabe recordar que Chile viajará mañana miércoles a Río de Janeiro, en donde enfrentará a la selección brasileña a las 20:30 horas de este jueves. Este relevante compromiso correspondiente a la penúltima fecha de las clasificatorias mundialistas será transmitida por Chilevisión.

Los adiestrados por Martín Lasarte deben conseguir al menos una igualdad si quiere seguir soñando con el Mundial. En caso contrario, dependerá de otros resultados para llegar con vida a la última fecha contra Uruguay, que será disputado el próximo martes 29 en el Estadio San Carlos de Apoquindo.