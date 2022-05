Jugador del PSG se negó a vestir camiseta en honor a la comunidad LGTBIQ+: Fue desconvocado

Durante la jornada del reciente sábado 14 de mayo, el Paris Saint-Germain goleó por 4-0 al Montpellier, pero el doble de Messi o el futuro de Kylian Mbappé no se robaron las portadas, sino que un hecho que puso en la mira a Idrissa Gueye, jugador senegalés del cuadro parisino.

El mediocampista, estuvo ausente en la victoria de su equipo, lo que no fue por motivos futbolísticos ni físicos, sino que debido a una situación la cual ha causado fuertes especulaciones y repercusiones.

Para entender lo anterior, es necesario recordar que en dicha jornada deportiva, Lionel Messi, Kylian Mbappé y Sergio Ramos, entre otros, lucieron camisetas con los colores distintivos de la comunidad LGTBIQ+, en el marco del Día Mundial contra la Homofobia y la Transfobia, el cual se conmemora este martes 17 de mayo.

No obstante, Idrissa Gueye, se negó a vestir dicha camiseta y siguió el partido desde la tribuna del estadio, luego de verse truncada su convocatoria en la que en primera instancia figuraba.

Según informó el diario francés Le Parisien, el motivo de no involucrarse con la causa, podría estar motivados por sus “convicciones religiosas“.

Por su parte, el entrenador argentino, Mauricio Pochettino, aclaró en conferencia de prensa que el futbolista africano no tenía ningún problema físico y que no jugó por un “motivo personal“.

Es relevante consignar que en la temporada anterior, Gueye tampoco actuó en dicha jornada conmemorativa, pero esa vez acusó “problemas de estómago“.

Según RMC Sport, Idrissa Gueye se negó ayer a jugar con el PSG contra el Montpellier porque los parisinos llevaban un arcoíris en los dorsales para reivindicar la lucha contra la homofobia. El senegalés no jugó tampoco el año pasado alegando una gastroenteritis.

“Los jugadores de un club de fútbol y los del PSG en particular, son figuras de identificación para nuestros jóvenes. Tienen el deber de dar ejemplo. ¡La negativa de Idrissa Gana Gueye a unirse a la lucha contra la homofobia no puede quedar sin sanción!“, dijo la presidenta del consejo regional de Isla de Francia, Valérie Pécresse.

Les joueurs d'un club de football, et ceux du PSG en particulier, sont des figures d'identification pour nos jeunes. Ils ont un devoir d'exemplarité. Un refus d'Idrissa Gana Gueye de s'associer à la lutte contre l'homophobie ne pourrait rester sans sanction!

“La homofobia no es una opinión sino un delito. La LFP (Liga) y el PSG deben pedir explicaciones a Gana Gueye y muy rápido. Y sancionar si es necesario“, señaló la asociación para la lucha contra la homofobia en el deporte, Rouge Direct.

L'#homophobie n'est pas une opinion mais un délit.

La @LFPfr et le @PSG_inside doivent demander à @IGanaGueye de s'expliquer et très vite. Et le sanctionner le cas échéant.

Déferlement de haine contre les #LGBT ce soir, suite à cette information.

Nous sommes très inquiets.

