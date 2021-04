El central del Valencia Mouctar Diakhaby se vio envuelto en un confuso y condenado incidente el domingo, en un partido contra el Cádiz. A los 30′ del primer tiempo, el francés salió enojado del campo de juego, reclamando que el jugador local Juan Cala le había proferido un insulto racista.

Sus compañeros lo siguieron hasta los camarines, donde se quedaron durante un rato para luego volver a jugar, aunque ya sin Diakhaby.

Este martes, el futbolista entregó su versión de lo ocurrido a través de un video. “En Cádiz el domingo hay una jugada en la que un jugador me insulta y sus palabras son ‘negro de mierda’. Eso es intolerable, no puedo consentir eso. Todos visteis mi reacción. Eso no puede pasar en la vida normal y tampoco en el fútbol que es un deporte de respeto”, dijo el jugador.

“Yo y mis compañeros decidimos irnos al vestuario. Fue una buena decisión. Luego nos preguntó un jugador de ellos a un jugador nuestro si volveríamos al campo si Cala se excusaba. Dijimos que no, que las cosas no son así, que no puedes hacer algo y excusarte y pasar así”, agregó.

" Negro de Mierda " pic.twitter.com/FcuT3PNwpy — Mouctar Diakhaby (@Diakhaby_5) April 6, 2021

El lunes, el Valencia publicó una foto en la que se ve a Diakhaby delante del resto del plantel, con todos, excepto el central, con el brazo y la mano extendida en señal de compromiso contra el racismo.

“Ayer, hoy, mañana y siempre: stop al racismo”, dijo la entidad en un tuit. “Lucharemos hasta el final para esclarecer lo sucedido, defender a nuestro jugador y erradicar el racismo”, añadió.

En su declaración de este martes, Diakhaby agradeció al equipo, a sus compañeros y a los entrenadores “por la solidaridad, el cariño y el apoyo que me han dado y a toda la afición”.