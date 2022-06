Jugadora de Colo Colo es trasladada por Carabineros a hospital tras lesión: No había ambulancia en la cancha

Durante la jornada de este miércoles, Colo Colo y Universidad de Chile femenino disputaron el partido pendiente por la fecha 5 del Campeonato Nacional 2022, encuentro que tuvo lugar en el Centro Deportivo Azul (CDA) ubicado en la comuna de La Cisterna.

En dicho encuentro, una preocupante situación afectó a la jugadora alba y seleccionada nacional, Javiera Grez, quien tras cooperar en defensa, chocó fuertemente con la arquera Antonia Canales, quedando en primera instancia gravemente lesionada.

Según la transmisión oficial, la curicana no se podía mover, lo que generó la preocupación de todos quienes estaban en el estadio. No obstante, según reportaron, no había ambulancia disponible, lo que significó que un móvil de Carabineros trasladara a la deportista a un centro asistencial.

🚨 Minutos finales del #SuperclásicoFEM ante @udechilefem y nuestra jugadora Javiera Grez, tras caer muy mal, debe ser trasladada en móvil de Carabineros al centro de salud más cercano porque no hubo AMBULANCIA disponible. Simplemente inaceptable. pic.twitter.com/6dlHZeKcVv — Colo-Colo Femenino (@ColoColoFem) June 1, 2022

Según la información entregada por Blanco y Negro, Grez se encuentra en buenas condiciones de salud y consciente, sin embargo, actualmente está siendo atendida en la Clínica MEDS.

Al ser consultadas sobre la ambulancia, dijeron que no sabían porqué no había una disponible, y que según las bases de la ANFP, es responsabilidad del local contar con la ambulancia y dos camilleros mayores de edad.

¿Qué dicen las bases del torneo?

En ese sentido, es que el artículo 49 de las bases del torneo, sobre “ambulancia y los camilleros”, se indica: “Será obligación del club local disponer, para cada partido, de una ambulancia, una camilla y al menos 2 camilleros mayores de edad. La ausencia de ambulancia, camilla y/o camilleros en un partido, el retiro de estos durante su disputa o la actuación impropia, abusiva o provocadora de los mismos en el ejercicio de su labor hará presumirla responsabilidad del Club local”.

Por otra parte, según denunciaron a este medio, el partido se jugaba a puertas cerradas, peros los locales habrían entregado entradas de cortesía a la barra de la U. “Empezaron a lanzar proyectiles a la cancha. A Isidora Olave, le cayó un proyectil, la atendieron en cancha y siguió jugando sin problemas. Pero a varias de las jugadoras les caían proyectiles, la seguridad no era tal”, señalaron.

Lo de @udechile y el CDA es una vergüenza Público agrede a las jugadoras de Colo-Colo con proyectiles Javiera Grez sufre una conmoción y no hay ambulancia para trasladarla (¡tuvieron que retirarla en un carro de Carabineros!)@ANFPChile ¡TOMEN EN SERIO AL FUTBOL FEMENINO! — Hinchada Monumental (@hinchmonumental) June 1, 2022

ANJUFF califica la situación como “impresentable”

En ese contexto, es que las reacciones no tardaron en llegar. La Asociación Nacional de Jugadoras de Fútbol Femenino calificó como “impresentable” la situación ocurrida en el clásico femenino.

“Es impresentable lo que ocurrió en el clásico: una jugadora necesita atención médica urgente y no hay ambulancia. ¡No se puede exponer la integridad de las jugadoras así! Exigimos que el club local asuma sus responsabilidades y la ANFP fiscalice el cumplimiento de las normas”, enfatizaron.