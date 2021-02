(EFE) – Cinco jugadores del Rangers se saltaron el protocolo contra el COVID-19 al asistir a una fiesta en una casa mientras en el Reino Unido impera el confinamiento.

Los futbolistas, según confirmó el entrenador Steven Gerrard, en rueda de prensa, han sido apartados del equipo para el encuentro contra el Royal Amberes, en la Liga Europa.

Los jugadores que incumplieron las normas son Bongani Zungu, Nathan Patterson, Calvin Bassey, Dapo Mebude y Brian Kinnear.

En el Reino Unido existe un confinamiento estricto desde principios de año por el que la gente solo puede salir de casa para comprar bienes básicos y para hacer ejercicio, estando prohibido que personas de diferentes domicilios se reúnan bajo techo.

“Estamos muy decepcionados y trataremos este tema de forma interna”, confirmó Gerrard.

“Los futbolistas serán sancionados. De momento van a ser apartados del equipo mientras se aíslan y después mantendré una conversación cara a cara con ellos“, añadió el técnico inglés.

Rangers are aware of an alleged incident which is subject to an internal investigation. We will make no further comment. pic.twitter.com/XVRhHWzWpJ

— Rangers Football Club (@RangersFC) February 14, 2021