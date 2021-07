La gimnasta mexicana de 26 años, Alexa Moreno, presentó este domingo 25 de julio en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, su rutina de suelo con la música del popular anime Japonés, Kimetsu no Yaiba (Demon Slayer).

La deportista consiguió la clasificación al evento multidisciplinario vía All Around, participado en las cuatro pruebas que componen la instancia: salto de potro, barras asimétricas, barra de equilibrio y suelo, sonando en la rutina de este último el soundtrack de Kimetsu no Yaiba, Mugen Train, algo que había anticipado días antes como un spoiler, en su cuenta oficial de Twitter.

La Rutina de piso de Alexa trae muchas sorpresas 🔥🔥🔥😎 No se la deben perder SPOILER!! 🙌🏻🇲🇽 pic.twitter.com/TLfZ9gWons — Alexa Moreno (@alexa_moreno_mx) July 25, 2021

En el ámbito técnico, Alexa participó como parte de la subdivisión 5, consiguiendo clasificar a la final de salto de caballo, prueba en la que es especialista la mexicana.

Lee también: Víctimas de Karadima tras su muerte: “Era un eslabón más en esta cultura de perversión”

Por otra parte, la competidora consiguió 12.333 puntos en su rutina de suelo, no pudiendo clasificar a las instancias finales en la modalidad. El motivo de la elección de la música de Moreno es debido a su fanatismo por el anime, no tan solo de Kimetsu no Yaiba, sino que también por Fullmetal Alchemist y My Hero Academia, según ha confirmado.

Alexa Moreno en piso con puntuación de 12.333 pic.twitter.com/VAUCZV4RIG — Cristopher Rivera (@CRiveraDeportes) July 25, 2021

“Me encanta Demon Slayer. Yo necesito esa música para poderme aventar las acrobacias, me motiva (RISAS). También me gustan My Hero Academia, Fullmetal Alchemist y muchos mangas. En Japón estoy en mi mero mole”, cuenta la deportista mexicana.

Sobre la canción elegida, Alexa Moreno me explica: “Me encanta Demon Slayer. Yo necesito esa música para poderme aventar las acrobacias, me motiva (RISAS). También me gustan My Hero Academia, Fullmetal Alchemist, muchos manga. En Japón estoy en mi mero mole”. — Alberto Lati (@albertolati) July 25, 2021

Alexa, con su llegada a la final de salto en Tokio 2020, se convirtió en la segunda mexicana en luchar por el podio, luego que Denisse López lo consiguiera en los Juegos Olímpicos de Sydney 2.000. La cita final, se llevará a cabo el próximo 1 de agosto a eso de las 03:45 horas.