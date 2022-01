(EFE) – El delantero japonés Kazuyoshi Miura, más conocido por sus aficionados como “King Kazu”, ha fichado por el Suzuka Point Getters para la temporada de 2022, anunció este martes el equipo nipón, y seguirá engrosando su leyenda con 55 años.

El Suzuka está dirigido por el hermano mayor de Miura, Yasutoshi (56).

El hasta ahora equipo de “King Kazu”, el Yokohama FC, y su nuevo club, el Suzuka, hicieron oficial el fichaje tras varias semanas de rumores y después de que el propio Miura insinuara recientemente que el contrato estaba prácticamente cerrado.

Lee también: Djokovic desafía a Australia: Reaparece entrenando tras ser liberado por un juez local

“Estoy muy agradecido por la oportunidad de jugar en este equipo y me esforzaré para contribuir a la victoria del club en el terreno de juego”, dijo el futbolista en un comunicado.

“King Kazu” renovó el pasado 10 de marzo de 2021 su récord como el jugador de mayor edad en saltar al terreno de juego en la máxima categoría de la liga japonesa con 54 años y 12 días, cuando salió durante la derrota por 2-0 frente al Urawa Reds.

El delantero no logró marcar ningún tanto, quedándose con la espina clavada de intentar batir a Zico como el goleador de mayor edad de la J1. El brasileño logró este hito con el Kashima Antlers en 1994 a la edad de 41 años, 3 meses y 12 días.

Lee también: Berdine Castillo, la recordwoman chilena que quiere imponer los triunfos por encima de su historia

Miura cumplirá 55 años el próximo 26 de febrero y afrontará su trigésimo séptimo año de carrera en el fútbol profesional, que comenzó cuando emigró a Brasil en los años ochenta con 15 años. En el país sudamericano estuvo en Santos, Palmeiras y Coritiba.

Al regresar a Japón, Miura se convirtió en el principal goleador nacional de la recién instaurada J-League con el Verdy Kawasaki, equipo en el que logró 100 goles a lo largo de ocho temporadas.

“King Kazu” fue el primer japonés en jugar en Italia (estuvo en el Génova) y también disputó una temporada en el Sídney australiano y otra en el Dinamo de Zagreb croata.

También fue la gran estrella de la selección nipona en los años noventa aunque, ya con 31 años, fue excluido en el último momento de la lista de 22 jugadores que fueron seleccionados para el Mundial de Francia en 1998, el primero que disputó Japón en su historia.

54-year-old Kazuyoshi Miura has signed a contract with fourth-tier Japanese club Suzuka Point Getters.

He made his professional debut in 1986 and is three years older than PSG 😳 pic.twitter.com/sofasbcKrT

— ESPN FC (@ESPNFC) January 11, 2022