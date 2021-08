Durante la noche de este sábado, el luchador chileno Ignacio “La Jaula” Bahamondes logró una impresionante victoria por nocaut frente al estadounidense Roosevelt Roberts en el UFC Vegas 34.

Bahamondes realizó una espectacular patada giratoria cuando quedaban pocos segundos del tercer asalto, dejando a Roberts tirado en la lona.

De esta manera, el joven oriundo de San Ramón consigue su primer triunfo en la máxima compañía de artes marciales mixtas en el mundo. Además registró un récord individual de 12-4-0, dejando atrás su apretada caída ante John Makdessi en su debut.

A través de su cuenta de Instagram, el deportista agradeció “a toda mi gente que me apoya en los malos y buenos momentos, especialmente a mi equipo, familia y a mi todo poderoso Dios”.

OH MY 😱@jaulabahamondes just added one to his highlight reel 🎞 #UFCVegas34 pic.twitter.com/G8ROEc0Z0h

— ESPN MMA (@espnmma) August 22, 2021