Kun Agüero sufre arritmia cardíaca en plena transmisión con Ibai Llanos: “¿Quieres que vayamos a un médico?”

La última transmisión de Sergio “Kun” Agüero en Twitch se ha vuelto viral en redes sociales y no precisamente por una opinión o un momento cómico protagonizado por el ex futbolista.

Fue en pleno directo con el conocido streamer Ibai Llanos, cuando, de forma totalmente imprevista, el ex seleccionado de Argentina detuvo la conversación para tocarse el pecho: segundos después, afirmó que acababa de sufrir una mini arritmia.

“¿Qué pasa…? ¿Sergio…?”, consultó Ibai minutos antes, justo cuando el otrora jugador del Manchester City se quedó en silencio después de estar lanzando bromas y conversando en el influencer.

En respuesta, el Kun respondió: “Creo que me agarró una mini-arritmia”, generando sorpresa en el streamer, quien le consultó si había ocurrido en ese instante y si quería que lo llevara a un médico para revisar su estado de salud.

Tras asentir con la cabeza sobre su alteración en el ritmo cardíaco, Agüero manifestó que no requería de atención médica. “Fue raro, fue raro. Puede ser que, de tanto pensar en eso, se me aceleró un poco y se bajó, no sé“, explicó en el momento.

Asimismo, el también comentarista deportivo tranquilizó a su compañero de transmisión y le dijo que “tengo un chip, y el famoso chip me va a detectar y mandaría una señal“, dijo a propósito de los latidos de su corazón.

Afortundamente, el evento no pasó a mayores y ambos siguieron por algunos minutos con el Twitch. Sin embargo, Ibai propuso terminarlo y ambos acordaron hacerlo. Finalmente, el español se comprometió a entregar nuevos detalles sobre el estado de Kun en un nuevo directo que realizará esta jornada.

Mira el momento a continuación: