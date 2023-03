“Todavía sigo acá”: Kun Agüero tranquiliza a sus seguidores tras sufrir problemas de salud durante transmisión

Una inesperada situación vivió este miércoles el ex futbolista argentino Sergio “Kun” Agüero durante una transmisión en redes sociales, luego de que se sintiera mal por breves segundos.

El trasandino estaba conversando con el popular streamer español Ibai Llanos, cuando de la nada se quedó en silencio y comenzó a tocarse el corazón, generando la preocupación de su compañero.

“¿Qué te pasa?”, preguntó el ibérico, a lo que el mítico goleador respondió: “Creo que me agarró una mini arritmia”.

El influencer no podía creer lo que estaba ocurriendo y le ofreció a su amigo ir inmediatamente con un médico, pero afortunadamente no fue más que un susto.

“No, porque tengo un chip y me va a detectar. Mandaría una señal”, dijo Agüero, recordando que tuvo que retirarse del fútbol con solamente 34 años por problemas a su corazón que le impedían competir en el alto nivel.

“Fue una boludez”

Pese a que aclaró que era nada de importancia, el ex atacante del Manchester City subió un video a sus redes sociales para tranquilizar a sus fanáticos.

“Hola gente. Muchos están preguntándome qué tal estoy. Nada, no se preocupen. Fue una boludez. Los médicos me dijeron que estaba todo bien y que no hay ningún problema”, comentó este jueves.

De hecho, lanzó una llamativa frase para demostrar que su humor está más que vigente: “Quédense tranquilos que todavía sigo acá, jaja”.