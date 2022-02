Un verdadero escándalo se dio a conocer este martes en la Primer League, luego de que el defensa del West Ham United, Kurt Zouma, fue grabado pateando y maltratando a su gato.

Las fuertes imágenes fueron dadas a conocer por el diario británico The Sun, en el que se muestran cómo el futbolista francés le propina golpes de pie y una cachetada al felino, lo que fue filmado por otra persona.

Según detalló el mencionado medio, el joven de 27 años se habría molestado porque su mascota arrancó una lámpara y rompió un jarrón, por lo que comenzó a perseguirlo por toda su casa.

Una vez viralizado el registro, el que fue repudiado por la ciudadanía y por diversas organizaciones, Zouma pidió disculpas por lo sucedido y se mostró arrepentido de las agresiones contra el animal.

“Quiero disculparme por mis acciones. No hay excusas para mi comportamiento, del cual sinceramente me arrepiento. También quiero pedirle perdón a todo el que haya visto el video. Los gatos están bien, sanos y salvos”, señaló en un comunicado.

Sin embargo, el West Ham condenó el caso y apuntó “queremos dejar claro que no toleramos de ningún modo la crueldad hacia los animales”, añadiendo que hablarán con el defensa para las posibles sanciones.

Además, la Real Sociedad de Prevención de Crueldad a los Animales (RSPCA por sus siglas en inglés), anunciaron investigarán “las quejas que se presenten sobre el bienestar animal, pero no podemos comentar sobre asuntos individuales por razones legales”.

We've had lots of messages regarding an upsetting video of a cat and would like to reassure people we're aware of it. We will always look into any complaints made about animal welfare but we can't comment on individual matters for legal reasons.

Thank you for understanding.

— RSPCA (England & Wales) (@RSPCA_official) February 8, 2022