¿Se llevan a otro crack? PSG recibe impresionante oferta de equipo árabe por Kylian Mbappé

El deseo de Arabia Saudita por convertir su liga en una de las más poderosas del mundo va en serio. Así lo están demostrando semana a semana los clubes con impensados fichajes.

Uno de los que podría sumarse a ese pelotón es nada menos que Kylian Mbappé, quien es pretendido por el Al Hilal de ese país, que ya presentó una estratosférica oferta formal al PSG.

Según consignó Fabrizio Romano, periodista especializado en mercado de transferencias, el elenco asiático puso sobre la mesa nada menos que 300 millones de euros para comprar el pase del francés.

Si bien el comunicador no detalló si el conjunto galo aceptó la propuesta, sí aclaró que el actual campeón de la Ligue 1 autorizó a la dirigencia saudí a negociar el salario y los términos con el atacante.

De concretarse esta locura, el fichaje de Mbappé sería por lejos el más caro de toda la historia del fútbol, superando los 222 millones de euros que pagó el propio PSG al Barcelona para quedarse con Neymar el 2017.

EXCL: Al Hilal have submitted formal bid to Paris Saint-Germain in order to open talks for Kylian Mbappé. 🚨🔵🇸🇦

Understand it’s worth €300m — record fee.

No talks on player side.

⚪️ PSG remain convinced that Mbappé already agreed terms with Real Madrid with contract ready. pic.twitter.com/yeDu5AQr6E

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 24, 2023