El delantero francés Kylian Mbappé se convirtió en el villano de la inesperada eliminación de su seleccionado ante la sorprendente Suiza, por los octavos de final de la Eurocopa.

La estrella del PSG erró, en tiempo regular, una clarísima ocasión de gol y también fue el único de su equipo que falló en los lanzamientos penales, lo que determinó la derrota de los actuales campeones del mundo.

El joven de 22 años tuvo un decepcionante torneo en el que no anotó goles y tampoco pudo complementarse junto a Benzema y Griezmann.

Lee también: Brasil será el rival de la Roja en cuartos tras el triunfo de Uruguay sobre Paraguay

Tras la caída ante los suizos, Mbappé se manifestó en redes sociales con un sentido mensaje, en el que aseguró que es “muy difícil de pasar la página. La tristeza es inmensa después de esta eliminación, no pudimos alcanzar nuestro objetivo. Lamento este penal, traté de ayudar al equipo, pero fracasé. Encontrar el sueño será difícil, pero desafortunadamente es el deporte que tanto amo”.

“Sé que los fans se han decepcionado, pero aún así quiero agradecerles su apoyo y por creer en nosotros. Lo más importante será levantarse aún más fuerte para las próximas fechas. Felicitaciones y suerte a Suiza”, concluyó el ex Mónaco en Instagram.

Sin embargo, y a pesar de las críticas que le cayeron, el goleador recibió el apoyo de nada más y nada menos que Pelé, quien respaldó al atacante.

“¡Mantén la cabeza en alto Kylian! Mañana es el primer día de un nuevo viaje”, escribió el tres veces campeón del mundo en su cuenta de Twitter.

Lee también: Endler y su bombástico fichaje por el Olympique de Lyon: “Necesitaba un remezón para volver a agarrar fuerza”

Ahora, Mbappé deberá definir su futuro, ya que todavía no firmó una renovación con los parisinos, situación que tiene muy atento al Real Madrid, elenco que pretende ficharlo desde hace varias temporadas.

https://www.instagram.com/k.mbappe/?hl=es-la

Keep your head up, Kylian! Tomorrow is the first day of a new journey, @KMbappe.

— Pelé (@Pele) June 28, 2021