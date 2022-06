Incluye una potencia europea: La Roja Sub 17 femenina conoció su grupo para el Mundial de India

Luego de que en marzo pasado consiguieran una histórica clasificación en el Sudamericano de Uruguay, este viernes la selección chilena Sub 17 femenina conoció a sus rivales para el Mundial de la categoría.

La Roja estará presente en la cita planetaria que se disputará en India entre el martes 11 de octubre y el domingo 30 del mismo mes, donde deberá enfrentarse a una potencia europea y a complicados equipos de otras confederaciones.

En específico, el elenco nacional abrirá su participación el próximo 11 de octubre ante Nueva Zelanda, escuadra que obtuvo su cupo sin mayores inconvenientes.

Tres días más tarde, Chile se enfrentará a Alemania, potencia en el fútbol femenino y uno de los conjuntos candidatos a quedarse con el título.

Finalmente, el 17 de octubre La Roja cerrará su participación ante Nigeria.

