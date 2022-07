“No es tema”: El lapidario comentario de la dirigencia del Bayern Münich por rechazo a Cristiano Ronaldo

Pese a la mala temporada del Manchester United y la crisis que implicó un cambio de entrenador en medio de la liga, Cristiano Ronaldo destacó como uno de los jugadores más efectivos de la Premier League.

Las 18 anotaciones del futbolista portugués en la liga inglesa aumentaron las tentativas de fichaje para los equipos más importantes del viejo continente. Sin embargo, ya son tres los equipos que descartaron integrarlo entre sus filas: el Chelsea y el Paris Saint Germain desestimaron la posibilidad. Ahora fue el turno del Bayern Münich.

Aunque recibió elogios de Oliver Kahn, ex arquero y leyenda del fútbol mundial que ahora es presidente del Consejo Directivo del club, el dirigente fue lapidario al referirse a los motivos por los que uno de los máximos goleadores de la historia no vestirá los colores de la camiseta.

“Me encanta y todo el mundo sabe lo fantástico que es, pero cada club tiene una filosofía determinada y no estoy seguro de si sería lo correcto, tanto para nosotros como para la Bundesliga”, aseguró Khan.

El dirigente, a pesar de la partida de Robert Lewandowski, confirmó que la dirección del Bayern no se plantea a CR7 como su reemplazante: “Tenemos que pensar primero en reunir la plantilla para lo que se viene. Él no encaja”, sentenció en una entrevista con el medio alemán Bild am Sonntag

Finalmente, el mánager del Münich, Hasan Salihamidzic, también se refirió al posible fichaje y, al igual que Oliver Kahn, fue tajante: “Tengo mucho respeto por él, sus éxitos y su carrera. Una vez más: no fue y no es un tema para nosotros”.