El delantero Joaquín Larrivey se refirió a su renovación de contrato en Universidad de Chile, el cual termina a fin de año y por ahora no ha sido analizado por la dirigencia de los azules.

En entrevista con TNT Sports, el argentino fue enfático y dijo que “agradezco a la gente que se manifiesta y envía mensajes a través de las redes sociales. Yo tengo la ilusión de seguir y para eso estoy trabajando día a día. Por ahora no hay novedades”.

Actualmente, el ex Vélez y Celta de Vigo es el goleador indiscutido de los “leones”, anotando 16 tantos en la actual temporada, de los cuales 12 son por el campeonato nacional y cuatro por Copa Chile.

Además, desde su llegada al club a principios del 2020 convirtió un total de 35 dianas en 57 encuentros jugados, lo que lo coloca como una referencia del ataque del conjunto de Esteban Valencia.

En cuanto a la derrota 2-0 ante Cobresal en el Estadio El Teniente de Rancagua, el trasandino señaló que “me parece que hicimos los méritos para por lo menos empatar, ellos no patearon al arco más allá de los dos goles. Me parece un resultado totalmente injusto, pero bueno en el fútbol hay que hacer goles y lamentablemente hoy no estuvimos finos a la hora de hacerlos”.

“No pudimos conectarnos del todo, pero en este caso las (ocasiones de gol las) tuvieron otros compañeros. No estuvimos finos a la hora de concretarlas y tampoco estuvimos tan precisos como otros partidos, pero la intensidad fue buena y hay cosas rescatables”, agregó el futbolista de 36 años.

Por ahora, la U ocupa el quinto puesto de la tabla de posiciones con 25 puntos y se encuentra a seis unidades de Unión La Calera, exclusivo puntero del torneo.