“Orgullo de la nación”: Las Diablas y su entonación del himno nacional es elegido como el “momento del año”

La Federación Internacional de Hockey (FIH) destacó a la Selección Chilena de Hockey Femenino, más conocida como “Las Diablas”, por su emotiva entonación del himno nacional en el Mundial de dicho deporte.

A través de una encuesta realizada de forma online, la organización resaltó esta interpretación de las chilenas como el “momento del año”, imponiéndose a otro instante memorable como el retiro de la arquera argentina Belén Succi.

“El emotivo debut de Chile en la Copa Mundial ha sido elegido como el mejor momento del año por nuestros fans en Instagram”, destacó la FIH.

Cabe mencionar que este hecho ocurrió en julio pasado, en el marco de la Copa Mundial de Países Bajos y España, donde las deportistas lograron captar la atención del público cuando entonaron el himno de Chile, momento que su director técnico, Sergio “Cachito” Vigil, no pudo contener las lágrimas.

Con una evidente emoción, Vigil contempló la interpretación de las jugadoras y luego cerró el momento con un aplauso a la distancia.

El sentido momento también fue destacado en ese entonces por el propio presidente de la República, Gabriel Boric, quien por medio de su cuenta de Twitter lo calificó como “hermoso”. “Felicitaciones por llegar hasta allá. Mis respetos y orgullo nacional“, agregó.

The nation's pride 🇨🇱😊

The first time the Chilean national anthem has been heard at the FIH Hockey Women's World Cup!

¡Vamos! 👏#HWC2022 | @FIH_Hockey | @hockeychiledam pic.twitter.com/XT1IuRbNC5

