El entrenador de la selección chilena, Martín Lasarte, abordó el inicio de la triple jornada de eliminatorias que enfrentará la Roja con miras al mundial de Qatar.

En conferencia de prensa, el uruguayo se refirió a las ausencias de Ben Brereton y Francisco Sierralta, quienes no podrán estar en los duelos clasificatorios tras no ser autorizados por sus clubes en Inglaterra a viajar a Sudamérica, esto debido a la cuarentena que tendrían que hacer al regresar a Europa.

Al respecto, adiestrador nacional afirmó que esto “es una cuestión que nos preocupa. Podemos llegar a pensar que es una situación puntual, tengo miedo de que esto se transforme en algo mucho más reiterado y de que incluso se pueda ampliar a otras asociaciones”.

Lee también: En Santiago y contra la Roja: Esta fue la última derrota de Brasil como visitante por eliminatorias

“Hay una serie de pautas marcadas por la FIFA que no se están cumpliendo”, agregó el charrúa.

Además, Lasarte criticó la determinación de los clubes y señaló que “tengo siempre la sensación que Sudamérica se siente mucho más perjudicada que el resto, como que se nos ve de otro lugar, de otra manera y no me parece justo, no me parece bien”.

“No tiene que ser así. Así que realmente me preocupa y mucho. La ausencia de Francisco (Sierralta) y de Ben (Brereton) nos perjudica, son dos jugadores importantes”, añadió.

Fecha triple “no es lógica”

Por otra parte, Lasarte también criticó el actual sistema implantado por la Conmebol, ya que se jugará una fecha triple ahora y otra en octubre.

“No es muy lógico que juguemos tres partidos en una semana, nosotros y los rivales. Entiendo que ha habido una serie de circunstancias, pero me parece que había otros momentos y que había incluso tiempo para haberlo resuelto de otra manera. Es como que toda (va) a fuerza”, dijo.

Lee también: ¡Fecha trascendental para la Roja! ¿Cuándo juega Chile y dónde ver todos los partidos de las eliminatorias?

Finalmente concluyó que “es todo como apretado y complicado. No es esta la más fácil o la más sencilla, si es que la hay porque tenemos a un equipo muy importante que enfrentar y dos salidas complicadas. Más allá de eso, nosotros tenemos que sumar”.