La última conferencia de Lasarte: “El fútbol chileno no genera futbolistas de destaque”

Durante la jornada de este lunes 4 de abril, Martín Lasarte, todavía entrenador de La Roja durante el proceso clasificatorio a Qatar 2022, brindó su última conferencia de prensa días previos a dejar el cargo tras el fracaso de selección al no poder sacar pasajes a la cita planetaria.

“El criterio de éxito o de fracaso va relacionado con el objetivo que se hace al principio. Cuando empieza una Eliminatoria todas las selecciones quieren clasificar, pero el éxito y el fracaso no será el mismo para Venezuela y Brasil, porque el diagnóstico del inicio lógicamente condiciona la conclusión del objetivo final”, comenzó señalando el uruguayo.

“Está claro que yo acepte las regla del juego y soy carne de la situación, no le tengo miedo a la palabra fracaso. Está claro que no cumplimos el objetivo. Tengo el mismo dolor hoy y la misma sensación de duelo que sentí estos días y que seguramente hemos sentido todos”, añadió.

En ese sentido, aseguró que más allá de las circunstancias que se estuviera, como cuerpo técnico las lograron enfrentar. “Somos responsables de lo que queríamos conseguir. Como autocrítica hay situaciones que uno deja pasar. Creo que hay cosas que nos rodearon a todas las selecciones, particularmente a Chile, pero hoy las dejo planteada para que no ocurren. No hay porqué aceptar los cambios de partidos o que te pongan tres partidos de visita. No haber lanzado más las campana al vuelo, eso quizás me lo cuestione“, indicó.

Posteriormente, habló sobre un evento que realizó con los demás entrenadores de los diferentes clubes del fútbol nacional. “Nosotros tuvimos en abril del año pasado, cuando estábamos encerrados, algo que teníamos previsto hacer de manera presencial pero lo hicimos por Zoom. Una actividad con todos los entrenadores de primera y segunda división. Recopilamos mucha información con respecto a jugadores y la idea que tenían ellos con relación a sus futbolistas”, explicó sobre la relación de La Roja con los clubes.

“Sentimos que se pierden muchos futbolistas en el camino. Chile es muy largo y está todo muy en Santiago, entonces hay valores, futbolistas y familias que no tienen la posibilidad de apoyar a los deportistas jóvenes y quedan por el camino. Sentimos el apoyo de los colegas, de los clubes en algunos casos si, y en otros no”, agregó Lasarte.

Con relación a la materia prima de los deportistas chileno declaró: “Yo lo dije del primer día. Hace un año atrás, dije que la Selección chilena para clasificar todavía depende de su generación dorada, porque el fútbol chileno no genera futbolistas de destaque que no sean ellos”.

“Algunos que han salido, no compiten, no juegan ni siquiera van convocados. A nivel local, repito, a nivel de copa Sudamericana y Libertadores no trasciende, es increíble que me tenga que acordar en una semifinal de Sudamericana que participamos. Eso es claro, no hay que esconderse y hay que ver la realidad”, expresó.

Es relevante destacar que Francis Cagigao, director deportivo de la Federación de Fútbol de Chile, confirmó que el ciclo del uruguayo llegará a su fin el próximo 10 de abril, día en que vence oficialmente su contrato.