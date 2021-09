(Agencia UNO) – El entrenador de la selección chilena, Martín Lasarte, valoró este domingo el empate rescatado en la altura de Quito, con un 0-0 ante Ecuador por las Clasificatorias al Mundial de Qatar 2022, afirmando que “hace 24 años Chile no sacaba un punto acá”.

Con la paridad en el Estadio Rodrigo Paz Delgado, la Roja se instala por ahora en la séptima plaza de la tabla con siete unidades y sigue viendo de lejos la posibilidad de llegar a la próxima Copa del Mundo.

Consultado por si el punto fue bueno, el estratega de origen uruguayo declaró que “quedar 11 contra 10 en un partido de estas características es beneficioso, pero el equipo había sufrido el tema físico. Aparecieron los cambios. Al final quisimos, pero no pudimos, más allá de que tuvimos alguna ocasión. Es el talón de Aquiles nuestro. No nos olvidemos que hace 24 años Chile no sacaba un punto acá. Hoy hubo chicos muy jóvenes que tomaron responsabilidades”.

Lee también: La calculadora, fans de Charles y más: Los mejores memes que dejó el empate entre La Roja y Ecuador

Además, “Machete” no escondió su preocupación por el estado físico del volante Charles Aránguiz, quien hoy presentó problemas musculares, y por la ausencia de Eduardo Vargas para el cruce del día 9 con Colombia en Barranquilla, esto por acumulación de amarillas.

“El caso de Aránguiz es complicado. Recibió un golpe en la zona que le ha traído dificultad. Sería prematuro dar una visión definitiva sobre él”, apuntó respecto al hombre del Bayer Leverkusen.

En cuanto a la ausencia de Vargas en el próximo encuentro, Lasarte dijo que “venimos sin Alexis, Ben Brereton sin venir, Eduardo Vargas no va a poder jugar. Algunos chicos jóvenes van a tener que llevar la responsabilidad de comandar el ataque. Va por ahí. En algún momento te toca y hay que estar preparado”.

Preguntado, por su parte, por la demora en realizar los cambios, el ex técnico de la U y la UC señaló que “la tardanza se debió a que había una situación con un jugador que no viene a cuento, pero estábamos pendientes de su real estado. Parece que podía seguir. Eso hice que demoráramos más de la cuenta. Se debe a que un jugador importante nos informara sobre su situación física”.

Por último, el seleccionador nacional adelantó lo que será el choque con la escuadra que dirige Reinaldo Rueda, ex técnico del Equipo de Todos. “Colombia es otro equipo. Tenemos que hacer que se noten las dificultades de Colombia y minimizar sus fortalezas”, apuntó.