Idolo del Manchester City lo quiere: Ex seleccionado sub 20 estaría listo en club de la Premier League

El arquero chileno y nacido en Inglaterra, Lawrence Vigouroux, estaría a punto de dar uno de los saltos más importantes de su carrera, ya que un equipo de la Premier League puso sus ojos sobre el golero y, tanto así, que ya habría concretado su traspaso.

El guardameta del Leyton Orient consiguió el ascenso a la League One, la tercera categoría del fútbol inglés, como la gran figura de la competencia, que lo consideró como el jugador del campeontato por tercera ocasión.

Con 24 porterías imbatidas, los números del arquero chileno despertaron el interés de un club de la legendaria Premier League. Así lo dio a conocer el medio británico Swindon Advertise, quienes indicaron que el portero nacional llegaría como agente libre al Burnley.

Por otra parte, el periodista de Telegraph y BBC, Luke Edwards, detalló que el Burnley quiere al chileno, equipo que en esta temporada se coronó campeón de la Championship de la mano del técnico y ex internacional belga Vincent Kompany.

“Lawrence Vigouroux está listo para dejar Leyton Orient para fichar por el Burnley de la Premier League. Ha sido brillante para ‘Los O’, pero el equipo de Premier League le ofrece una gran mejora en su contrato”, indicó Edwards.

Hearing that Lawrence Vigouroux is set to leave Leyton Orient to sign for Premier League club Burnley. What a shame. Has been brilliant for the O’s but can’t blame him. Huge improvement in contract from a Premier League club and he’s 29 years old #lofc

— Luke Edwards (@LukeEdwardsTele) June 12, 2023