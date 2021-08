Marcelo Bielsa continuará al mando del Leeds United en esta temporada, luego que se oficializara la renovación del vínculo del director técnico hasta 2022.

La noticia fue dada a conocer por el propio club británico, en el que confirma que ambas partes llegaron a un acuerdo para que el rosarino siga siendo el DT del primer equipo.

“Desde mi punto de vista, este es un club extraordinario. No es frecuente que un equipo destine tanto volumen de inversión a la mejora del entrenamiento. Leeds ha contribuido económicamente de forma significativa a las herramientas de un técnico para preparar a sus jugadores, para que sean los ideales”, declaró el ex estratega de la Selección Chilena al sitio oficial.

Lee también: ¿Cuándo jugará Chile? Conoce la programación de fecha triple de Clasificatorias rumbo a Qatar 2022

De esta forma, Bielsa continuará ligado a la institución de Elland Road por cuarta temporada consecutiva, donde se ganó el respeto de los hinchas desde su llegada a mediados del 2018.

Aquí, el trasandino obtuvo el histórico ascenso a la Premier League el 2020, tras 16 años en el que el club del condado de Yorkshire estuvo en categorías menores, logrando un meritorio noveno lugar en el último torneo.

Ahora, el Leeds y su renovado entrenador se concentrarán en el debut de este fin de semana, donde tendrán una complicada visita ante el Manchester United, duelo que está programado para este sábado a las 07:30 horas de Chile.

📰 #LUFC is pleased to confirm Marcelo Bielsa has signed a new contract to remain in charge

— Leeds United (@LUFC) August 12, 2021