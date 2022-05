Lizardo Garrido habla tras ser diagnosticado con leucemia: “Voy a dar lucha hasta el final”

Luego de que fuera diagnosticado con leucemia linfoblástica aguda, razón por la que está internado desde el jueves en la Clínica Alemana de Santiago, el ex futbolista Lizardo Garrido habló por primera vez de su estado de salud.

En entrevista con Las Últimas Noticias, el “Chano” reveló que ya comenzó con un tratamiento especial determinado por los médicos del recinto, aunque sin una fecha tentativa para que salga de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

“Voy a dar lucha hasta el final, de eso estoy seguro. Me da pena verme en las condiciones en que estoy y darme cuenta de la cantidad de gente que me quiere”, dijo el mítico defensor, campeón de la Copa Libertadores de 1991 con Colo Colo.

Ídolo de la hinchada alba, Garrido admitió que recibió más de 800 mensajes en su celular, lo que señaló que es “una gran locura. Las palabras que me entregan mis ex compañeros del chat (en WhatsApp) del Eterno Campeón, del Colo Colo 91, y mis compañeros de cadetes, son las más potentes y las más fuertes, las que me llegan hasta el alma”.

“En Colo Colo me enseñaron desde chico, cuando ingresé a los 15 años, que la lucha hay que darla hasta el final, hasta el final. Me enseñaron a no bajar jamás los brazos, a no entregarse nunca (…) Es el partido más importante en mi vida y es el que tengo que ganar”, agregó.

Lizardo, que actualmente trabaja en las inferiores del cacique, contó al citado medio que ha recibido visitas de históricos compañeros como Marcelo Barticciotto, Severino Vasconcelos, y Carlos Caszely, entre otros.

Consultado sobre qué le diría Myriam Peña, su pareja por más de 40 años y que falleció en 2018, el ex defensor recalcó que ella le indicaría “que no la tengo que dejar sola y que debo luchar. Pasa que la palabra leucemia remueve, desorienta, pero me dijeron que tiene vuelta”.

“Estoy agradecido de la gente del país. Colo Colo me enseñó a luchar hasta el final”, insistió en “Chano”, aunque también no escondió que “tengo una cuestión grave y difícil”.