Lewis Hamill, hincha del Blackburn Rovers de Inglaterra, cuadro en el que milita el futbolista chileno Ben Brereton, sorprendió al delantero con un tatuaje de su figura en su estómago.

En el trabajo realizado por el tatuador Ash Wilkinson, se puede apreciar la cara del ariete vistiendo una boina y bebiendo una lata de bebida, además de su nombre escrito a un costado del grabado.

El atacante de 22 años lleva un total de 16 anotaciones en la presente temporada de la Championship, segunda categoría del fútbol de Inglaterra. Sus números, lo dejan como el segundo máximo goleador del certamen, convirtiéndose en una de las principales figura de los Rovers.

En ese sentido, el futbolista inglés nacionalizado chileno se ha transformado en uno de los deportistas más querido por la afición blanquiazul. Así lo plasmó el periodista inglés, Matthew Stranger, quien compartió la fotografía en sus redes.

“Mucha gente me preguntó si esta es una foto mía con un tatuaje de Ben Brereton Díaz bebiendo una lata de Pepsi. Solo quiero confirmar que no lo es, pero tengo un enorme respeto por quien sea“, señaló el profesional de las comunicaciones.

— Matthew Stanger (@MatthewStanger) November 29, 2021