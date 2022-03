Un grave accidente se produjo el pasado viernes 11 de marzo en el popular show de la WWE conocido como Smack Down, luego de que el luchador Big E sufriera un grave accidente en pleno evento.

El atleta estaba combatiendo junto a Kofi Kingston en un duelo de parejas frente a Sheamus y Holland, cuando este último le hizo el movimiento conocido como suplex invertido afuera del ring.

En ese instante, Big E voló espectacularmente, aunque su cuello no alcanzó a doblar lo suficiente y se impactó de brutal manera en el piso, quedando inmóvil por varios minutos y generando la preocupación del público.

Lee también: Lluvia de botellas y palos: Hinchas alemanes e ingleses protagonizaron escandalosa pelea en Sevilla

El luchador, ex campeón Intercontinental y de WWE, no volvió a ser mostrado por la transmisión oficial mientras duraba el combate, el que finalmente terminó en victoria para Sheamus y Holland.

Instantes después, la superestrella fue sacada en camilla y con cuello ortopédico, siendo llevado de manera inmediata a un centro asistencial, lugar en el que se le realizaron exámenes para ver la gravedad de la situación.

La lesión le provocó una fractura en algunas vértebras del cuello y el sábado se especuló con que sería operado de urgencia e incluso en que estaba en riesgo su ascendente carrera en el mundo del wrestling.

Lee también: Médicos asombrados: Jocketa se recupera de “milagro” tras sufrir impactante caída en carrera

Sin embargo, fue el propio Etorre Ewen, nombre oficial de Big E, confirmó que la intervención quirúrgica no será necesaria ya que no hay daño en la médula espinal no tampoco grandes lesiones en los ligamentos.

De igual modo, aclaró que sigue en reposo, con cuello ortopédico y agradeció los mensajes de apoyo de parte de la fanaticada de WWE.

Prayers up for Big E. This was terrifying to see! Hope he’s okay 🙏 Match ended shortly after and PatMcAfee looked legit terrified pic.twitter.com/dGpb7mkJKx

— kiara j (@kiaraa_tweets_) March 12, 2022