Más de 15 superestrellas fueron despedidas esta semana de la WWE, la compañía de lucha libre más grande del mundo. Dentro de los luchadores afectados se encuentra la chilena Catalina García, quien era conocida en la empresa norteamericana bajo el nombre artístico de Katrina Cortez.

Según explicó la empresa, las desvinculaciones se basaron en “recortes presupuestarios” e incluyeron en la lista a ex figuras de la marca NXT y algunos ex campeones y superestrellas latinas, entre los que se contaron, además de la luchadora nacional, a exponentes como Keith Lee, Karrion Kross, Nia Jax, Trey Baxter, Gran Metalik, Lince Dorado y Eva Marie, entre otros.

Sin embargo, esta no sería la única razón por la que diversas figuras fueron despedidas. Según recogió New York Post, la ex campeona femenina de la marca Raw, Nia Jax, habría sido desligada debido a que no estaba vacunada contra el COVID-19.

Lee también: Karateca Matías Rodríguez: “Soy número uno de Chile, pero llevan al Mundial al hijo de un directivo”

A través de sus redes sociales, la luchadora nacional reaccionó sobre la decisión con un emotivo mensaje. “A los 18 tomé la decisión de viajar a un país desconocido, sin saber inglés vine aquí. Hoy recibo un correo electrónico diciéndome que mi Visa expira el próximo mes y tendré que vender todo lo que con mucho amor y esfuerzo he logrado“, dijo en su cuenta de Twitter.

En la misma red social, García agradeció a WWE y al presidente de la compañía, Vince McMahon, por darle una oportunidad. “Todo lo que hice, lo hice con amor. Gracias por darle a una niña de 19 años la oportunidad de cumplir su sueño, ser la primera mujer enmascarada, la primera chilena, y representar a los latinos e hispanos”, expresó.

•Everything I did, I did with love. Thank you for giving a 19-year-old girl the opportunity to fulfill her dream, to be the first masked woman, the first Chilean, and to represent Latinos/Hispanics.

Thank you @VinceMcMahon @wwe @wwenxt universe💜 pic.twitter.com/WxHG2laMhk

— CATALINA GARCIA (@LaCatinaG) November 5, 2021