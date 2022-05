Fue ovacionado por el público: Luis Jiménez se despidió del fútbol con triunfo de Palestino frente a Cobresal

Este domingo 22 de mayo, Palestino trepó al sexto lugar y se situó en zona de clasificación a torneos internacionales al superar como local por 3-1 a Cobresal, en partido válido por la decimocuarta fecha del Campeonato Nacional 2022.

Sin embargo, el triunfo del cuadro árabe tuvo de dulce y agraz. Por una parte, llegaron a los ansiados 20 puntos en la clasificación, pero también significó la despedida de una de sus estrellas: Luis “Mago” Jiménez, quien hace unos días anunció su retiro del fútbol.

El deportista de 37 años recibió la ovación de los asistentes al Estadio Municipal de La Cisterna, quienes lo alentaron entre aplausos y bajo el cántico de “Mago querido, los ‘baisanos’ jamás te olvidarán”.

En conversación con TNT Sports, Jiménez agradeció a quienes lo acompañaron en este momento: “Estoy bien emocionado, contento por el cariño de la gente, de los compañeros y de todos en general”.

“Es mi último partido, lo tenía tomado desde el año pasado pero sentía que no era justo terminar fuera de la cancha. Pero quería esto, no que me aplaudieran, pero la gente me ha entregado tanto“, agregó.

Consultado sobre sus planes para el futuro, el “Mago” aseguró tener “varios proyectos, me he preparado hace mucho tiempo para terminar. Por ahora voy aprovechar mi familia, descansar y eso, ocuparme de mi familia. En cierto modo creo que fue más duro para ellos que para mí“.

Durante la despedida también estuvieron presentes sus hijos y su esposa, la influencer María José López.

Revisa imágenes de la despedida acá: