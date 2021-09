En la jornada de este lunes 20 de septiembre el club Universidad de Chile mediante un comunicado oficializó a Luis Roggiero como su gerente deportivo, quien ratificó de manera inmediata que Esteban Valencia, quien era el técnico interino, será el entrenador hasta el final de la temporada.

Informamos que, a partir de hoy, lunes 20 de septiembre de 2021, el señor Luis Roggiero Luzuriaga ha iniciado oficialmente sus labores como gerente deportivo de nuestro Club Universidad de Chile”, comunicó la misiva.

Recordar que luego de la salida del venezolano Rafael Dudamel por sus malos resultados, el Huevito asumió la banca de los azules a la espera de la contratación de un nuevo DT, sin embargo pese a su eliminación ante Fernández Vial por Copa Chile, su ascenso en la tabla de posiciones y la utilización de los jóvenes del plantel, han contentado a los fanáticos azules, además por ser considerado un adiestrador “de casa” por su pasado como jugador del club.

“Como primera medida de su gestión, Roggiero le comunicó a Esteban Valencia su ratificación como entrenador del Primer Equipo masculino hasta final de la presente temporada. El gerente deportivo comenzará en breve a diseñar y planificar los diferentes procesos que se le han encomendado con el objetivo de fortalecer todas nuestras áreas de fútbol. Dentro de estas importantes tareas está el diseño del Plantel para la temporada 2022″, sentenció el comunicado.

En ese contexto, recordar que Universidad de Chile suma un total de 33 puntos en la tabla de posiciones, ubicándose en la quinta posición. Su próximo desafío será ante el líder del Campeonato y también su archirival Colo Colo. El encuentro está pactado para el próximo domingo 26 de septiembre a las 16:30 horas en el estadio El Teniente de Rancagua.

Rodrigo Goldberg: “Mi salida me dolió mucho”

Por su parte, el anterior gerente deportivo del Bulla, Rodrigo Goldberg, reconoció en conversación con Las Últimas Noticias que quedó muy golpeado por su salida del cargo a comienzos de junio de 2021, quien se mantuvo por más de dos años en el puesto.

“Esperaba que, al menos, los nuevos dueños se sentaran a tomar un café. No pensé que mi salida me pegara tan fuerte en lo anímico. Me dolió mucho. Al principio no quería ver los partidos de la U, tampoco ver noticias. El desgaste fue demasiado, pero todo lo hicimos con mucha dedicación”, aseguró El Polaco.

En ese sentido, el periodo de Goldberg junto a “Superman” Vargas, estuvo en los ojos de las críticas de Los de Abajo, tras pelear el descenso, el fallo de la renovació a Walter Montillo y la apuesta del entrenador Dudamel.

“Me equivoqué en muchas cosas, seguro. Pero analizando, creo que debí ser más cercano al plantel, como era Sergio (Vargas). Pero dejamos un club con varios jugadores formados en casa e, incluso, después de 10 años se vendió un jugador de la cantera, Luis Rojos. Además fuimos los primeros que comenzamos a hacer contratos en el fútbol femenino“, sostuvo el ex gerente deportivo sobre su gestión.

Sin embargo, como un anhelo ficticio si es que él dependiera, afirmó que deberían renovarle contrato al artillero Joaquín Larrivey. “Es un tipo cien por ciento profesional. Nunca se lesiona, entrena bien y se cuida. Además lleva una gran cantidad de goles.Desconozco ahora cómo son las negociaciones. Si me preguntas como hincha, a Larrivey deberían renovarle el contrato. El tipo se lo ha ganado con creces”, sentenció.

¿Quién es Luis Roggiero?

El ecuatoriano es administrador de finanzas de profesión, no obstante su única experiencia en el fútbol hasta ahora fue con el club Independiente del Valle como gerente deportivo desde 2015, un equipo que hasta hace algunas décadas no tenía grandes experiencias internacionales ni títulos, incluso experiencias en el amateurismo.

Pero de la mano de Roggiero, el Tornado del Valle consiguió llegar hasta la final de la Copa Libertadores del 2016 y se quedó con la corona de la Copa Sudamericana en 2019, con jugadores que no tenían un renombre ni mucho menos sueldos millonarios.

Una de las características de sus planteles es la base de deportistas formados en las inferiores del club y así poder generar mayores recursos para la administración, intención que estaría en el mismo rumbo de Valencia.

Finalmente señalar que Luis, luego de las grandes campañas del club del que fue parte, incidió directamente en la venta de cinco futbolistas que fueron figuras en los torneos internacionales de América, generando más de 10 millone de dólares.