“Siempre masacraba a mi Corinthians”: El sentido recuerdo de Lula da Silva a Pelé tras su fallecimiento

Un profundo dolor es el que siente este jueves todo Brasil, esto porque a sus 82 años murió el legendario ex futbolista Pelé, quien estaba aquejado de salud por culpa de un cáncer de colon.

El histórico ariete del Santos y la selección dejó un imborrable legado que ha trascendido el fútbol. De hecho, el presidente electo de su país, Lula da Silva, publicó sentidas palabras para homenajear a O Rey.

A través de su cuenta de Twitter, el futuro mandatario partió comentando que tuvo “el privilegio que no tuvieron los jóvenes brasileños: Vi jugar a Pelé, en vivo, en el (Estadio) Pacaembú y el Morumbi”.

“Juega, no. Vi a Pelé dar un espectáculo. Porque cuando le llegaba el balón siempre hacía algo especial que muchas veces terminaba en gol”, señaló.

Lula admitió que hubo un tiempo que estuvo “enojado” con Pelé, ya que “siempre masacraba a mi Corinthians”, equipo del que es hincha acérrimo el próximo mandatario y rival eterno del Santos, club en el que brilló el mítico atacante.

“Pero, ante todo, lo admiraba. Y el enfado pronto dio paso a la pasión de verlo jugar con la camiseta número 10 de la selección. Pocos brasileños llevaron el nombre de nuestro país tan lejos como él”, agregó.

El presidente electo recalcó que “los extranjeros de los cuatro rincones del planeta pronto encontraron una manera de pronunciar la palabra mágica: Pelé”.

“Pelé nos dejó hoy. Se fue a hacer mesa en el cielo con Coutinho, su gran compañero en el Santos. Ahora tiene la compañía de tantas estrellas eternas: Didí, Garrincha, Nilton Santos, Sócrates, Maradona. Dejó una certeza: Nunca había habido un 10 como él. Gracias, Pelé”, cerró Lula.

Confesso que tinha raiva do Pelé, porque ele sempre massacrava o meu Corinthians. Mas, antes de tudo, eu o admirava. E a raiva logo deu lugar à paixão de vê-lo jogar com a camisa 10 da Seleção Brasileira.

Pelé nos deixou hoje. Foi fazer tabelinha no céu com Coutinho, seu grande parceiro no Santos. Tem agora a companhia de tantos craques eternos: Didi, Garrincha, Nilton Santos, Sócrates, Maradona… Deixou uma certeza: nunca houve um camisa 10 como ele. Obrigado, Pelé.

— Lula (@LulaOficial) December 29, 2022