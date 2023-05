Hace seis años jugaban en la cuarta división: Luton Town logró histórico triunfo y ascendió a Premier League

Durante la jornada de este sábado, el Luton Town logró un histórico triunfo por penales en la gran final de la Championship de Inglaterra, ascendiendo por primera vez en su historia a la Premier League.

El encuentro frente al Coventry estuvo marcado por las emociones durante los 120 minutos. En el primer tiempo, el elenco de los sombrereros tomó la iniciativa y encontró la apertura de la cuenta a través de Jordan Clark.

Por su parte, los azul cielo pudieron emparejar las cosas en el marcador durante la segunda mitad, gracias a la anotación de Gustavo Hamer. De esta forma, el entrenado encuentro se fue hasta el tiempo de alargue, donde ninguna de las dos escuadras se pudo hacer daño.

Tras el empate en la prorroga, los equipos que soñaban con ascender a la primera división inglesa tuvieron que disputarse el trofeo en una definición por lanzamientos penales. En dicha instancia, el Luton Town aprovechó su seis remate y se consagró como flamante campeón de la competencia.

Welcome to the Premier League, @LutonTown! 👋 pic.twitter.com/eL5FbfEN8u

— Premier League (@premierleague) May 27, 2023