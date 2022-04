Madre de niño agredido con bengala por hinchas de la UC: “Mi hijo está asustado y con crisis de llanto”

Fanáticos de la Universidad Católica nuevamente protagonizaron hechos de violencia. Esta vez, ocurrió en el marco de la Copa Libertadores de América en el duelo contra Flamengo, equipo visitante que se llevó la victoria por 3-2.

En ese contexto, fue que desde las mismas redes sociales del club brasileño, se dio a conocer la denuncia de una agresión hacia un niño tras el lanzamiento de una bengala al final del encuentro por parte de hinchas Cruzados.

CHV Noticias se contactó con Daniella, la madre del menor de edad que fue víctima de los hechos de violencia, asegurando que su hijo está afectado, con susto y con llantos constantes.

“Yo soy brasileña y mi hijo es chileno. Yo estoy en Chile hace 14 años. Nosotros estábamos en la galería compartiendo feliz de la vida, disfrutando y cantando como una hincha más, y empezaron los insultos hacia nosotros, pero normal hasta cierto punto, moderado”, comenzó relatando.

“Pero en este caso no fue. Cuando Flamengo hizo el tercer gol la cosa se puso más tensa y los hinchas de la Católica comenzaron a lanzar cosas hacia el público visitante. Yo me puse para proteger a mi hijo. Sigo mirando para ver si venía algo hacia nosotros, pero cuando miro para atrás, veo a mi hijo en el piso, llorando, con los ojos cerrados y con sangre“, lamentó.

“Ahí comenzó la desesperación. Los hinchas del Flamengo gritando y hablando con seguridad pero nadie nos pescaba. Queríamos abrir el portón para que pudiéramos tener acceso a la ambulancia porque en ese momento no sabíamos cuál era la gravedad del tema. Pasamos por otro pasillo, un hincha de Flamengo tomó a mi hijo por la escalera y fue corriendo a la ambulancia. Lo atendieron super bien, nada que decir“, señaló tras el suceso.

En ese momento, según sus declaraciones, llegó una persona de la Conmebol para tomar declaraciones, además de la policía. “La lesión era leve, pero podría haber sido peor porque fue a milímetros del ojo, y la historia podría haber sido muy distinta”, enfatizó.

“Ya basta de la violencia en los estadios. El fútbol antes era alegría y un panorama familiar. Sabes lo más irónico, que el domingo pasó lo mismo. No tengo ningún prejuicio… pero los hechos seguidos involucran a hinchas de la Católica”, denunció Daniella.

En ese sentido, reveló que lo más “irónico” de todo lo sucedido ocurrió cuando ella y su familia estaban entrando al estadio. “La barrera de seguridad y la policía que estaba con nosotros puso problemas con los paraguas, ya que yo llevaba uno en la cartera. Hablaron con tres personas para darme permiso para entrar con paraguas. Me revisaron a mí y a mi hijo, pero me pregunto, ¿Cómo los de la Católica entraron con botellas de vidrio y bengalas? Es lo más irónico de la cosa“, añadió.

Finalmente, precisó que hasta ahora nadie de la UC se ha contactado con ella. “Los hinchas del Flamengo me acompañaron todo el rato hasta que salimos de la ambulancia. Un hincha que conocí en el momento, tenía una camiseta del Fla autografiada por Mauricio Isla y se conmovió tanto con lo que le pasó a mi hijo, que le regaló la polera. Agradezco muchísimo al hincha del Flamengo que estuvo conmigo todo el tiempo apoyándome y dando cariño”, expresó.

“Mi hijo está asustado y llora a cada rato. Estaba cantando, feliz de la vida y de la sonrisa pasó al llanto. Aquí estamos procesando el tema, me encuentro un poco shockeada. No puedo creer lo que pasó, no poder evitar que eso llegara a mi hijo fue super fuerte”, sentenció la madre.