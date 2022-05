Mamá de Ben Brereton está “chocha” por carta de su hijo: “Ya tiene esa chispita del chileno”

Benjamin Brereton saludó a Andrea Díaz por el Día de la Madre, conmemorado el domingo recién pasado, a través de una carta, en la que le dedicó unas conmovedoras palabras y un “gracias por darme la oportunidad de ser chileno”.

El mensaje compartido en las redes sociales del delantero de la Roja causó sensación y ternura ente sus seguidores, quienes empatizaron con su emotividad.

Es en ese contexto que la madre del ariete que marca goles en el Championship por el Blackburn Rovers respondió a su hijo en entrevista con LUN, donde sostuvo que “yo le agradezco a él por ser un hijo que ha trabajado mucho. Tiene la fuerza necesario para hacerlo”.

Consultada por cuán chileno ve al goleador tras su paso por el camarín de la Selección, Díaz expresó que a Ben “cada vez lo veo más chileno cuando vuelve, está haciendo mucho empeño para aprender español con Kim (su pareja), ella algunas veces le copia sus tareas”.

“Le gusta mucho ir a Chile, se siente contento y orgulloso de jugar por La Roja”, comentó, junto con asegurar que “ya tiene esa chispita del chileno”.

Asimismo, compartió que su hijo “disfruta la torta milhojas, las empanadas y se ríe con los garabatos y palabrotas, le tiene mucho cariño a su compañeros”.

“No puedo poner en palabras lo feliz que estoy de que Ben esté cumpliendo su sueño y lo está haciendo con mucho respeto por su identidad chilena”, reflexionó.

Finalmente, Andrea Díaz concluyó que “me siento afortunada y, cuando miro hacia atrás, me doy cuenta de que sí valió la pena. Dicen que no hay amor más grande que el amor de una madre hacia sus hijos, y es verdad”.