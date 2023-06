¡Con el gol más rápido! Manchester City derrotó al United, aseguró la FA Cup y hasta marcó récord

Una nueva final de FA Cup se vivió hoy en Wembley entre el Manchester City y el Manchester United, donde los de Pep consiguieron obtener el segundo título en la temporada luego de ganar la Premier League.

Los Ciudadanos derrotaron a los Diablos Rojos con un doblete de İlkay Gündoğan, quien además marcó el gol más rápido en la historia de la FA Cup en solo 13 segundos de juego.

Los “skyblues” siguen sumando títulos y en esta oportunidad consiguieron la mítica FA Cup a solo una semana de la final de la Champions League, donde el City buscará su primera copa y el triplete en la temporada.

El portero citizen hizo un saque largo que Erling Haaland ganó como de costumbre, Kevin De Bruyne peleó la posesión con Victor Lindelöf y Gündoğan deleitó a los espectadores con una volea al ángulo de David De Gea.

El mediocampista del United, Bruno Fernandes, igualó el marcador con un penal antes del descanso a los 33′, pero Gündoğan volvió a anotarse con un golazo en el 51′ para marcar el 2-1 definitivo que les dio el título.

Luego de su doblete y su increíble desempeño en el terreno de juego, el jugador alemán ex Borussia Dortmund publicó en Twitter su emoción al conseguir otro título con el Manchester City.

Simply a fantastic afternoon at Wembley 🫶🏼💙😍 This team is just exceptional 🔥 #FACup #Doublewinners 🏆🏆 pic.twitter.com/RKqTcIpasx

— Ilkay Gündogan (@IlkayGuendogan) June 3, 2023