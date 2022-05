Fin a los rumores: Manchester City oficializa el fichaje de Erling Haaland

Un equipo de ensueño es el que pretende armar Pep Guardiola para el Manchester City, equipo que este martes oficializó lo que era un secreto a voces.

Se trata del fichaje del delantero noruego del Borussia Dortmund, Erling Haaland, quien a sus 21 años se transformó en uno de los jugadores más codiciados por los poderosos europeos.

La noticia fue dada a conocer por el propio elenco de la Premier League a través de sus redes sociales, donde confirmaron que alcanzaron un acuerdo con el goleador y que se vestirá de “sky blue” a contar del próximo 1 de julio.

Si bien no se ha dado cifras oficiales, la prensa del viejo continente especula con que el conjunto inglés pagó poco más de 60 millones de euros por el artillero, precio “accesible” para una de los instituciones más millonarias del mundo.

Manchester City can confirm that we have reached an agreement in principle with Borussia Dortmund for the transfer of striker Erling Haaland to the Club on 1st July 2022.

The transfer remains subject to the Club finalising terms with the player.

— Manchester City (@ManCity) May 10, 2022