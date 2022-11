Con “efecto inmediato”: Manchester United confirmó la salida de Cristiano Ronaldo

(EFE) – El Manchester United anunció este martes que el portugués Cristiano Ronaldo abandona el club inglés “con efecto inmediato” y “de mutuo acuerdo”.

El conjunto británico agradeció en un comunicado publicado en las redes sociales la “inmensa contribución” que ha hecho el futbolista durante los dos periodos de su carrera en los que ha jugado en Old Trafford.

Cristiano Ronaldo is to leave Manchester United by mutual agreement, with immediate effect.

The club thanks him for his immense contribution across two spells at Old Trafford.#MUFC

— Manchester United (@ManUtd) November 22, 2022