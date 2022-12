Fue campeona más de 400 días: Luchadora fue despedida de la WWE por subir fotos a plataforma para adultos

La estrella británica de la lucha libre, Mandy Rose, fue despedida esta semana de la World Wrestling Entertainment, conocida popularmente como la WWE, por aparentemente subir contenido indebido a una plataforma.

Según consignó Fightful, la atleta de 32 años fue cesada de sus funciones por las fotos que estaba publicando en su perfil de FanTime, el cual puede ser visto exclusivamente por suscriptores.

De acuerdo al citado medio, la compañía ” sintió que estaba fuera de los parámetros de su contrato”, por lo que optó por quitarle hace algunos días el campeonato de NXT ante Roxanne Pérez.

Lo curioso es que Rose mantenía el cinturón hace 413 días en un invicto que le gustaba a los fanáticos, pero que también era criticado por otros por la poca calidad que transmitía en los combates televisados.

Desde que se hiciera conocida en 2015, la deportista formó parte de grupos como Absolution, conformado por Mandy, Paige y Sonya Deville. Además, hizo una entretenida historia con el luchador Otis, con quien presuntamente se gustaba.

Tras su despido, la británica de 32 años confirmó a través de su perfil de FanTime que no cerrará la cuenta. “Hola, chicos. Gracias por todos los mensajes. Estoy abrumada con todo el amor y el apoyo que me brindan. Y no se preocupen, la página permanece abierta”, escribió.