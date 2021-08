Este domingo finalizaron los Juegos Olímpicos, un evento en el que los deportistas sacan lo mejor de sí para obtener una merecida medalla para ellos y sus países.

Sin embargo, también pueden sacar lo peor de uno y entregar repudiables imágenes, como fue el caso de la maratón, último evento llevado a cabo en Tokio 2020.

El aludido es Morhad Amdouni, corredor francés que no tuvo ninguna mejor idea que darse a conocer por una actitud antideportiva en el mencionado evento.

Esto porque el el kilómetro 28 de la prueba, de un total de 42, correspondía que los atletas tomaran agua, la que estaba colocada en diversas botellas a un costado de la pista.

Sin embargo, Amdouni sacó su respectivo envase y posteriormente botó intencionalmente con su mano derecha el resto de las botellas agrupadas en una mesa, impidiendo que el resto de los competidores de hidratara en medio de los 28° y del 70% de humedad que se presentaban en ese momento.

La insólita situación fue contemplada con notoria sorpresa por los voluntarios que estaban encargados del proceso, quienes hicieron todo lo posible para recomponer las botellas para que los maratonistas bebieran agua.

Pese a lo evidente de las imágenes, el galo no mostró arrepentimiento y se defendió a través de sus redes sociales, donde argumentó que “las botellas estaban resbaladizas”.

“Para poner fin a todas las controversias estériles que se generaron, pongo este video para entender realmente lo que pasó. Para garantizar que las botellas estén frescas, estas están empapadas en el agua. Lo que las hace resbaladizas. Sin embargo, está claro que intento tomar una desde el principio de la fila pero estas apenas resbalan las rozamos”.

El ganador de la exigente maratón fue el keniata Eliud Kipchoge con un tiempo de 2:08:38.

