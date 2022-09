“How are you?”: Marcelino Núñez hace delirar las redes sociales tras mostrar su progreso con el inglés

“Very good, very nice”, fueron solamente algunas de las frases con las que el seleccionado nacional Marcelino Núñez, se robó la película este martes en la primera conferencia de prensa de la concentración chilena en Europa, de cara a los dos amistosos que tendrá el equipo comandado por Eduardo Berizzo.

El volante del Norwich de Inglaterra fue consultado sobre cómo lo está haciendo con el inglés, idioma en el que está trabajando tras ser traspasado hace poco más de un mes al club que actualmente está en la Championship.

Sin nada de timidez, el ex Universidad Católica se aventuró a decir algunas palabras como: “How are you?” (¿Cómo estás?) o “I’m from Norwich City” (soy de la ciudad de Norwich).

Todo esto en medio de la preparación para el duelo del viernes 23 de septiembre en Barcelona, ciudad en la que Chile se medirá contra Marruecos a contar de las 16:00 horas en un partido que será transmitido por las pantallas de Chilevisión.

El “consejo” de Gary

Pero eso no fue todo, ya que posteriormente llegó Gary Medel a acompañar a Núñez, para que ambos dieran la respectiva conferencia de prensa que estaba programada en Barcelona.

Apenas se sentó, el joven mediocampista le dijo al Pitbull: “Estoy nervioso, primera vez que me hacen una entrevista”, aunque el referente del combinado nacional no le creyó mucho. “Sale pa’ allá, siempre te veo hablando”, dijo con un chilenismo clásico en él.

De hecho, el defensa del Bologna le dio un particular consejo a Marcelino de cara al futuro, específicamente con las preguntas que hagan los periodistas.

“Tienes que anotar. Si te hacen una pregunta mala, lo anotas, y después no le das más entrevistas”, señaló Medel ante un sonriente volante de 22 años que se está ganando su espacio en La Roja.

El particular momento no pasó inadvertido en redes sociales, donde los usuarios valoraron el carisma de Núñez.

Marcelino y su primera conferencia. Es un tierno 🥰 pic.twitter.com/JPbtsNIuPj — MARCELISMO 🛡 (@edudinhoUC) September 20, 2022

Marcelino siendo Marcelino. Un crack. Very Good 😅😅😅😅 pic.twitter.com/O3hOMwQopj — Rodrigo Ried (@vaqueroried) September 20, 2022